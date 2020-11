Hommeles in de Citadel: 'Belangenverstrengeling en intimidatie'

Ook is MVGM woningbeheerder en -verhuurder in opdracht van vastgoedeigenaar BPL Pensioen. Van de 95 aanwezige woningen verhuurt MVGM 49 namens BPL. De overige 44 woningen zijn in particulier bezit.

'Belangenverstrengeling'

Die meerdere petten worden door bewoners ook gezien als een mogelijkheid tot belangenverstrengeling. Dat blijkt uit verschillende brieven tussen bewoners van de Citadel en MVGM, in handen van RTV Drenthe. Na eerdere berichtgeving, over de defecte lift, in oktober bleken bewoners meer klachten te hebben over de beheerder.

Een meerderheid van de bewoners is niet tevreden over MVGM. "Wat je nu ziet is dat bewoners zelf actie moeten ondernemen als er iets mis is. Van een goede beheerder verwacht je dat die meedenkt in oplossingen en proactief oplossingen zoekt", zegt voorzitter Peter Boonstra van de Bewonersvereniging Citadel. Een stemming in de bewonerscommissie om het beheercontract met MVGM op te zeggen, werd door een meerderheid van de bewoners gesteud. Toch viel de stemming in het voordeel van MVGM. De beheerder mag namelijk namens BPL Pensioen met 49 stemmen meestemmen en heeft daardoor standaard een meerderheid.

Lichtplan

Ook heeft MVGM, namen BPL Pensioen, een lichtplan in stemming gebracht voor het hele wooncomplex. Dat lichtplan is aangenomen. Wederom ontstond de meerderheid na het inzetten van alle stemmen door de vastgoedpartij. Volgens MVGM is dat een normale gang van zaken, omdat het een steminstructie mee heeft gekregen van BPL Pensioen. De meerderheid van de particuliere bewoners was tegen het plan. Onder meer vanwege de kosten. Het lichtplan, opgesteld door BPL, kost bijna 190 euro per woningeigenaar.

In complexen waar één partij de meerderheid van de stemmen heeft, wordt meestal gekozen voor een andere vorm van steminstructie: meetstemmen met de meerderheid of het aantal stemmen doormidden delen. In beide gevallen zijn de stemmen van de grote partij niet doorslaggevend.

Het aantal stemmen doormidden delen is iets wat ook eenmalig voor is gekomen in de Citadel. Particuliere woningeigenaren willen, vanwege de mogelijkheid op belangenverstrengeling, een andere beheerder van de VvE. In de eerste vergadering - op 25 augustus - over het aanstellen van een nieuwe VvE-beheerder stemde MVGM, namens BPL, tegen het aanstellen van een nieuwe beheerder. De stemming in die vergadering: 25 stemmen voor, 54 tegen en 1 neutraal. Van de 54 tegenstemmen kwamen 49 van MVGM zelf.

Vertegenwoordiger loopt weg

Het bestuur van de Bewonersvereniging heeft daarop een extra buitengewone ledenvergadering belegd - op 9 oktober - om nogmaals het overgaan op een andere VvE in stemming te brengen. MVGM is voor deze vergadering uitgenodigd en er is een vertegenwoordiger aanwezig. Na de opening van de vergadering stapt de vertegenwoordiger op met de mededeling dat de vergadering onwettig is. Hij haalt daarbij Artikel 8 van de Grondwet aan. Daar staat in dat iedereen het recht heeft om samen met anderen een groep te vormen, maar de groep mag de openbare orde niet in gevaar brengen. Of de vertegenwoordiger van MVGM vreesde voor de openbare orde, wordt niet duidelijk aan de hand van de notulen uit die vergadering.

Bij die vergadering kwam er van BPL Pensioen een steminstructie om de stemmen te verdelen. De stemming viel uit in het nadeel van MVGM: 20 stemmers willen een andere VvE-beheerder en 7 willen MVGM behouden. Daardoor werd besloten om het contract met MVGM VvE op te zeggen en op zoek te gaan naar een nieuwe beheerder van de Verenigingen van Eigenaars. Het contract is overigens wonderlijk genoeg even voor die vergadering door MVGM zelf opgezegd per 1 januari 2021.

Daarmee is de kous alleen niet af. MVGM heeft namelijk voor 24 november een vergadering belegd om te stemmen over een nieuw beheercontract voor MVGM. Volgens MVGM is de stemming van 9 oktober niet rechtsgeldig. Met het weglopen van de vertegenwoordiger van BPL waren er niet genoeg stemgerechtigden aanwezig om een rechtmatige stemming uit te brengen. Een deel van de bewoners wil niet deelnemen aan de nieuwe vergadering, omdat ze vrezen dat MVGM opnieuw het beheercontract krijgt.

Rechtszaak

Tijdens de vergadering van 25 augustus is Peter Boonstra gekozen als nieuw bestuurslid, namens de bewoners, maar MVGM wil van hem af. Hij is diegene geweest die de nieuwe vergadering heeft belegd waarin besloten is om op het contract met MVGM VvE op te zeggen. De vastgoedpartij voert aan dat hij een onrechtmatige stemming heeft uitgebracht en daarom uit zijn functie kan worden gezet.

Bonstra heeft ook MVGM als bestuurslid geroyeerd. Die vindt dat dat niet kan en drukt de vergadering door. Boonstra heeft op datzelfde moment ook een vergadering gepland. MVGM noemt die vergadering onrechtmatig en wil dat Boonstra uit zijn functie wordt gezet. Bewoners willen hem aanhouden en blijven wijzen op de manier waarop MVGM zichzelf binnen complex in stand houdt.

Als reactie stuurt MVGM aan op een rechtszaak, hetgeen door bewoners gezien wordt als intimiderend. In de brief aan Boonstra staat dat de gerechtelijke procedure Stichting BPL Pensioen waarschijnlijk ongeveer 20.000 euro zal gaan kosten. Volgens de brief zal BPL Pensioen haar schade gaan verhalen op Boonstra.

MVGM wil dat zoveel mogelijk leden van Bewonersvereniging Citadel meedoen aan de vergadering van 24 november onder het mom van 'de rust terug laten keren'. Wel wordt van de leden verwacht om de standpunten van Stichting BPL Pensioen te steunen.

Intimidatie

Naast de rechtszaak zijn ook bewoners persoonlijk benaderd door personeelsleden van MVGM. Na eerdere berichtgeving van RTV Drenthe over een defecte lift is een bewoner benaderd dat er beter niet meer met de pers gesproken kan worden, omdat ze het liever intern oplossen.

In een reactie op de beschuldigingen laat MVGM in een schriftelijke reactie weten het spijtig te vinden dat bewoners zich geïntimideerd voelen door medewerkers van MVGM. "Soms is er een brief waar de ene lezer een compliment over geeft en waarbij de andere lezer het bericht als intimiderend of bedreigend ervaart. Het is nooit de intentie van MVGM of haar medewerkers om bewoners of leden te bedreigen of intimideren." MVGM heeft een eigen procedure opgesteld waar bewoners zich kunnen melden als ze zich onheus bejegend voelen door een medewerker.

