Discussie over TopDutch: meer eenheid of mislukt huwelijk?

Verdergaan met de naam TopDutch, dat is wat PVV-Statenlid Nico Uppelschoten betreft zonde van het geld. De campagne om internationale bedrijven naar Noord-Nederland te halen, kostte de afgelopen jaren 1,2 miljoen euro. "Met dit soort clubs moeten we niet meer in zee gaan", vindt Uppelschoten. "Ik kan niet uit het rapport opmaken dat Noord-Nederland beter op de kaart staat."

TopDutch ging in 2016 van start om een grote Tesla-fabriek naar het Noorden te halen. Die missie mislukte, maar desondanks hield gedeputeerde Henk Brink (VVD) een goed gevoel eraan over. Dat vertelde hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Het leefde. Noord-Nederland was trots, er was veel drive en iedereen deed mee. Er was meer eenheid in Noord-Nederland. Een beetje meer trots. Mooi dat je dat als Drenthe kunt doen."

Effect lastig te peilen

In de jaren daarna werden meer pogingen ondernomen om bedrijven naar de drie noordelijke provincies te lokken. Maar welk effect TopDutch heeft gehad, is lastig te peilen uit een deze week verschenen onderzoeksrapport. Of bedrijven als Avantium, Sky NRG en Van Merksteijn dankzij TopDutch naar Noord-Nederland zijn gekomen, kunnen de onderzoekers niet aangeven.

Daarom was Uppelschoten in Cassata duidelijk: hij vindt dat de vier ton die Drenthe heeft bijgedragen, beter anders uitgegeven had kunnen worden. De leider van de Drentse PVV-Statenfractie is vooral ontevreden over marketingbureau Initio, dat de campagne van TopDutch moest uitvoeren. "Van een huwelijk dat is mislukt kun je heel veel leren. Niet weer doen dus."

'Glad en glibberig'

Uppelschoten geeft aan niets te hebben met de 'marketingpraat' van Initio en bureau ERAC, dat het onderzoeksrapport uitvoerde. "Daar ben ik allergisch voor. Het is zo glad en glibberig. Waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Dit zijn dames en heren die alle kanten opglibberen. Ik heb het onderzoeksrapport gelezen. Dat is in dezelfde stijl als initio."

"Nico is vol zorgen", reageert Brink. "Ik ben niet gekomen om op de winkel te passen. We willen als college Drenthe meer op de kaart zetten. Iedereen roept: je moet meer samen optrekken. Het is niet belangrijk of wij het goed vinden of niet, maar komen er meer bedrijven en leads." Die zijn er volgens de gedeputeerde gekomen: 27 in totaal.

Ook op dit moment wordt er nog gesproken met een bedrijf dat mogelijk naar Drenthe komt. Brink: "In plaats van dat je nou trots bent, alles wegwuiven is te gemakkelijk. We hebben Drenthe wel op de kaart gezet. Het kan dus wel."

'Laagdrempeliger'

Het college van Gedeputeerde Staten wil verdergaan met TopDutch onder de vlag van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Volgens Uppelschoten prima, zolang het maar geen extra geld kost. "De NOM pakt het wat laagdrempeliger op. Daarna gaan we kijken hoe we het verder gaan doen", stelt Brink.