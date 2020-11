Aantal coronabesmettingen in Drenthe blijft gelijk

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 78 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is hetzelfde aantal als een dag eerder.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Emmen (21). In de laatste 24 uur is een inwoner uit de gemeente Tynaarlo opgenomen in het ziekenhuis.

Een inwoner van Tynaarlo is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook gisteren noteerde het RIVM één sterfgeval, toen uit de gemeente Emmen. Het aantal sterfgevallen in onze provincie ligt nu op 96.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 15-11-20)

Gemeenten Besmettingen Ziekenhuisopnames Doden Aa en Hunze 255 (+4) 1 1 Assen 832 (+4) 17 4 Borger-Odoorn 339 (+5) 8 8 Coevorden 453 (+10) 20 6 Emmen 1879 (+21) 53 26 Hoogeveen 797 (+9) 32 15 Meppel 394 (+4) 12 5 Midden-Drenthe 416 (+9) 7 (+1) 0 Noordenveld 274 (+2) 7 14 Tynaarlo 357 (+1) 12 6 (+1) Westerveld 177 (+6) 9 5 De Wolden 330 (+3) 16 6 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijk

In totaal kreeg het RIVM 5457 meldingen van nieuwe besmettingen binnen. Dat zijn er beduidend minder dan gisteren (478), toen het er 5935 waren. Dit aantal was ook al lager dan dat van een dag eerder. In het weekend kan het aantal meldingen wel iets lager uitvallen dan doordeweeks, omdat gegevens dan soms sneller worden doorgegeven.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45. De laatste zeven dagen, inclusief deze zondag, registreerde het RIVM in totaal 63.021 positieve testresultaten. Ten opzichte van de week ervoor is dat een daling van 8 procent.