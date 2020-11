Muzieklijst Harry's Blues zondag 15 november 2020

Junior Parker werd in 1932 geboren in Mississippi, de staat van de deltablues. Als jeugdige leerde hij de blues van zijn mentor Sonny Boy Williamson II en en trad hij op met gospelkoren. In 1949 trad hij op zeer jonge leeftijd op met Howlin' Wolf. Begin jaren 1950 speelde Parker in de Beale Streeters en formeerde hij in 1951 zijn eigen band Blue Flames. Ike Turner ontdekte hem in 1952 en bezorgde hem een platencontract bij Modern Records. Parkers Modern-single trok de aandacht van Sam Phillips, die in Memphis zijn label Sun Records had. Phillips contracteerde Parker en al in 1953 volgde de eerste hit Feelin' Good, die zich plaatste in de r&b-charts. Nog in hetzelfde jaar lukte het Parker met Mystery Train en Love My Baby twee hits te scoren. Mystery Train werd in 1955 gecoverd door Elvis Presley. In 1958 bracht hij de single Sweet home Chicago uit met op de flipside Sometimes. Het eerste vwas een compositie van Robert Sykes en Sometimes van Don Robey.