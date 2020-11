De Week Van Drenthe: Schietpartij op camping De Horrebieter en Henk Kuipers veroordeeld

Een 32-jarige man wordt maandagavond doodgeschoten op camping De Horrebieter in Hoogersmilde. Een 36-jarige man uit Leiden wordt opgepakt. Het campingterrein wordt grondig onderzocht, maar wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

FrieslandCampina

Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt ongeveer duizend banen vanwege de coronacrisis. Zo zijn de melk- en zuivelprijzen drastisch gedaald en zijn er problemen met de export. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren, meldt het concern. Wat dit betekent voor de fabrieken in Beilen en Meppel is nog niet duidelijk.

Eikenprocessierups

Preventie en bestrijding van de eikenprocessierups heeft dit jaar in Drenthe 1,1 miljoen euro gekost. Dat is twintig procent meer dan vorig jaar. De gemeente Coevorden was bijna drie ton kwijt aan het weghalen van de nesten. Daarnaast is bijna 43.000 euro besteed aan het middel Xentari, dat dit jaar voor het eerst is ingezet. Er wordt nog volop nagedacht hoe op een milieuvriendelijke manier de kosten kunnen worden gedrukt.

Henk Kuipers

Voormalig No Surrender baas Henk Kuipers uit Emmen krijgt 10 jaar celstraf. Kuipers wordt schuldig bevonden op twaalf punten, waaronder het leiden van een criminele organisatie, diefstal met geweld, afpersing en verschillende mishandelingen.

