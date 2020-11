MHBOS: Wie heeft de bijnaam De Beer van Zwartemeer bedacht?

In 2012 kwam Cibulskis in Zuidoost-Drenthe terecht. Toenmalig coach van Hurry-Up Rob Fiege was snel overtuigd van de kwaliteiten van de Litouwer. "Ik heb even met Hendrikus (Velzing, red.) een dvd'tje van hem bekeken en na twee minuten besloten we: laat maar komen die man.Twee meter, 180 kilo, vanuit de Spaanse eredivisie. Een sensatie voor Nederland."

Al op de eerste training maakte Cibulskis indruk, kan verslaggever van RTV Drenthe Niels Dijkhuizen zich herinneren: "De toeschouwers langs de kant moesten lachen wanneer hij een bal miste, want hij gooide zo ontiegelijk hard. Ik denk dat je als keeper blij was dat hij miste."

Een echte knuffelbeer

Snel kreeg de kolos op de lijn een toepasselijke bijnaam: De Beer van Zwartemeer. Dijkhuizen: "Het was een echte knuffelbeer, maar ook vooral een heel forse man." Fiege vult aan: "Een attractie. De Beer van Zwartemeer. Ik weet niet wie daarmee begonnen is. De fans? Het is eenmaal ontstaan."

Met het budget van Met het Bord op Schoot komt de maker van dit verhaal op Amersfoort Centraal terecht. Een tripje naar Litouwen zit er niet in. Internet biedt uitkomst en via Facebook een teken van leven uit Litouwen. "Ik speel nog steeds. Ik speel voor Klaipeda Dragunas!", klinkt het enthousiast. Cibulskis is nog altijd even vrolijk, beleefd en enthousiast.

Vier keer landskampioen

In 2016 moest hij Hurry-Up na fysieke ongemakken verlaten. Cibulskis keerde terug naar Litouwen om aan de Baltische kust te gaan wonen. "Nu speel ik en coach ook een beetje. Ja, het is het hoogste niveau van Litouwen. De laatste vier seizoenen zijn we landskampioen geworden en hebben we een aantal keer de beker gewonnen."

"Ik weet niet of je de beelden hebt dat hij tegen E&O door de vloer ging?", vraagt Dijkhuizen aan zijn collega achter de camera. Tijdens de derby tussen de Emmenaren en Hurry-Up in november 2013 kwam Cibulskis ten val en daarmee beschadigde hij het houten parket. "Dat was natuurlijk hilarisch. Nee, hem vergeet ik nooit weer."

'Osso'

Belangrijke vraag: Kan Cibulskis nog herinneren wie hem voor het eerst De Beer van Zwartemeer noemde? "Een journalist misschien?", graaft de cirkelloper in zijn geheugen. "Niels! Ja, ik denk dat hij het was. Hij wist dat ze me in Spanje 'Osso' noemden, wat 'beer' betekent. 'Dan heet jij ook hier zo. De Beer van Zwartemeer', vertelde hij me."

"Hij was heel snel in de harten van de Zwartemeerders. Cibulskis werkte hard en was heel lollig. Ook kon hij nog eens goed handballen", weet Fiege. Dijkhuizen: "Ik vind eigenlijk wel dat Hurry-Up weer zo'n mannetje moet halen. Het is toch een publiekstrekker. De Beer van Zwartemeer."

Op bezoek

Cibulskis is inmiddels 34 en nog altijd, minstens, 180 kilo. Hurry-Up is hij nooit vergeten. "Natuurlijk mis ik die mooie tijden", besluit De Beer van Zwartemeer. "Het was een heel mooie periode. Mijn gezin en ik maken plannen om op bezoek te gaan in Nederland."

Kijk hier aflevering 3 van Met het Bord op Schoot. Het speelse sportprogramma in sportloze tijden is iedere zondag in november en december te zien op TV Drenthe.