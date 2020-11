Restauratie marechausseekazerne Eexterveenschekanaal stapje dichterbij

De Dorpsvereniging Eexterveenschekanaal hoopt vurig dat de kazerne, waarin nu nog drie woningen zitten, op termijn verkocht kan worden aan een investeerder. Die zou de kazerne en bijbehorende paardenstallen willen restaureren en ombouwen tot seniorenwoningen.

Herrie schoppen

De kazerne is in 1910 gebouwd op aanvraag van de aardappelmeelfabriek in het dorp. Verschillende inwoners van Eexterveenschekanaal konden zich, vooral na meerdere borrels, in de avonduren niet altijd gedragen en gingen als vertier herrie schoppen rondom de fabriek. "De bereden politie moest dan vanaf de dichtstbijzijnde post in Annen komen om de rust te herstellen, maar ze waren eigenlijk altijd te laat", vertelt Luit Hummel van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Hij ondersteunt de dorpsvereniging in haar wens de kazerne te laten restaureren.

Door de komst van de kazerne kon de marechaussee sneller ingrijpen als er iets loos was in het dorp. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de militaire politie in Eexterveenschekanaal. Na de oorlog werd het gebouw verkocht en kwam het in particuliere handen, waarna er drie woningen in kwamen. Vanaf dat moment trad het verval in. "Als je in een Rijksmonument woont, heb je de verantwoordelijkheid om het in een bepaalde staat te onderhouden. De huidige eigenaren hadden mooie plannen met de kazerne, maar door tegenvallers zijn die niet verwezenlijkt", vertelt Hummel.

Toekomstplannen

Inmiddels bladdert de verf van de kozijnen, zitten er scheuren in de muren en is een deel van de houten constructie aan het rotten. De verantwoordelijkheid om het pand te onderhouden ligt dus bij de eigenaren, maar die zijn volgens Hummel niet kapitaalkrachtig om dat te doen. Hummel: "De eigenaar van twee van de drie woningen wil er eigenlijk wel van af en zijn huizen staan te koop. Er is een geïnteresseerde partij, maar die wil het liefst het hele pand kopen." Het is niet zeker of de andere woningeigenaar haar huis ook wel wil verkopen.

Voor de dorpsvereniging is de vervallen staat van het pand een doorn in het oog. Het pand is volgens verenigingsvoorzitter Thijs Kroontje in potentie een toeristentrekker, maar dan moet er wel iets gebeuren. "We hebben met de aardappelmeelfabriek en de veenvaart een prachtige dorpsgeschiedenis. De marechausseekazerne hoort daar ook bij. Als die is opgeknapt, kan dat weleens voor meer toeristen zorgen", zegt Kroontje.