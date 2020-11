Fotograaf uit Assen wint fotowedstrijd National Geographic

"Ik ben ontzettend blij dat ik heb gewonnen", zegt Van der Meer. "Het is echt bizar. Ik fotografeer nog geen jaar en dan nu al zo'n prijs winnen. Het is echt heel erg leuk."

Dagelijks fotograferen

Na een vakantie in Afrika kreeg Van der Meer het fotografievirus te pakken. Inmiddels heeft hij bijna dagelijks een camera in zijn handen en fotografeert hij vooral het wild in Drenthe. "Ik fotografeer voornamelijk vogels, maar als ik dassen, reeën of eekhoorntjes tegenkom fotografeer ik die uiteraard ook."

Van der Meer fotografeert bijna wekelijks in het LOFAR-gebied tussen Exloo en Buinen (Rechten: Robert van der Meer)

Van der Meer gaat bijna wekelijks naar het LOFAR-gebied tussen Exloo en Buinen en kwam daar in september ook de waterral tegen. In Nederland is deze broedvogel schaars en het beestje laat zich niet makkelijk zien. Maar Van der Meer had geluk. "Hij kwam uit het moeras lopen en was op zoek naar voedsel. Hij liep daar enkele minuten op drie meter afstand."

Publicatie

Van der Meer heeft een smartphone en een jaarabonnement op National Geographic gewonnen. Maar dat is nog niet alles. "Mijn foto wordt ook in het decembernummer gepubliceerd. Het dringt nog niet helemaal tot mij door, maar het is de bevestiging dat ik op de goede weg ben."