Twee aanhoudingen na ongeval op snelweg A28 bij Zuidwolde

Op de A28 bleek een stoet van meerdere auto's te rijden. Door het langzaam rijdende verkeer kon een achteropkomende vrachtauto niet op tijd remmen en botste op een auto. In de auto zaten drie personen waaronder een baby. Een ambulance heeft de inzittenden onderzocht. Er raakte niemand gewond. De auto die bij het ongeval betrokken was, is door een bergingsbedrijf weggesleept.

Jan Huzen

Twee bestuurders die deel uitmaakten van de stoet zijn verderop bij Hollandscheveld aangehouden door de politie en overgebracht naar het politiebureau. Een van de bestuurders zou Jan Huzen zijn. Op de Facebookpagina Onrecht TV is te zien dat Huzen in een van de politieauto's stapt en naar het politiebureau in Hoogeveen wordt gebracht. De politie zegt meerdere getuigen te gaan horen.

Bij het politiebureau in Hoogeveen hebben ruim twintig mensen zich verzameld. Er is een sticker van Steungroep Boeren & Burgers, waar Huzen oprichter van is, op de deur van het politiebureau geplakt.