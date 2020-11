Zing mee met Mooi Wark in een videoclip voor Sinterklaas

"We mogen natuurlijk niet samenkomen met heel Drenthe om Sinterklaas toe te zingen. Dus dachten we: Laten we dat op een andere manier doen", zegt social mediaredacteur Judith Leussink. "We hebben samen met Mooi Wark een echt Drents sinterklaasliedje geschreven: Sunterklaos is een Baos!"

Om Sinterklaas op 5 december een mooie videoclip cadeau te doen, wordt iedereen gevraagd om in een korte video het lied te zingen. "We vragen iedereen die mee wil doen om te filmen en een dansje te maken", zegt Leussink. "Die kunnen ze voor 1 december sturen naar sinterklaas@rtvdrenthe.nl. Daar maken we een grote videoclip van om op 5 december uit te zenden."

Bekijk hier het dansje voor Sunterklaos is een Baos!

Sunterklaos is een Baos

Prijs

De leukste inzender maakt kans op een mooie prijs, zegt Leussink. "Een coronaproof bioscoopbezoekje in Assen. Met maximaal tien personen ga je in een compleet lege bioscoop naar je favoriete film kijken."

Meer informatie over Sunterklaos is een Baos! kun je vinden op www.rtvdrenthe.nl/sinterklaas.