Meer onderzoek nodig naar effect gewasbeschermingsmiddelen omwonenden

Zo krijgt ongeveer 90 procent van de mensen die binnen 250 meter van landbouwgebieden woont, niet méér gezondheidsklachten dan mensen die verder weg wonen, schrijft RTV Oost.

Meer onderzoek

Toch wil het RIVM meer onderzoek, omdat een aantal ziektes wel vaker voorkomt bij mensen in de omgeving waar bepaalde gewassen worden gekweekt. Zo veroorzaakt maïsteelt bij bepaalde groepen meer luchtwegaandoeningen, en leidt roulatieteelt van granen, bieten en aardappelen tot meer gevallen van leukemie.

Volgens hoofdonderzoeker Jan-Paul Zock is het één en ander nog onduidelijk over de uitkomsten van het onderzoek. "Je kan niet een-op-een zeggen dat een ziektebeeld het gevolg is van bestrijdingsmiddelen. We weten namelijk niet precies welke middelen er zijn gebruikt en in welke hoeveelheid. We weten ook te weinig over de mensen zelf, over hun eigen leefstijl, over voeding en of mensen roken of niet."

"Omdat wij de zorgen die er zijn serieus nemen, is meer specifiek onderzoek nodig", aldus Zock. "We moeten inzoomen op bepaalde gevonden aandoeningen, luchtwegaandoeningen, leukemie en de ziekte van Parkinson, maar we moeten dan wel meer weten over de specifiek gebruikte middelen."

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad wilde voor de zomer van dit jaar al meer onderzoek naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Raad vindt sowieso dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verder moet worden teruggedrongen. Gewasbescherming zou duurzamer moeten dan nu het geval is.

