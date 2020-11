Mammoet Bertus door wind omver geblazen: 'Hij is nu een slagtand kwijt'

"We zullen hem met vereende krachten voorzichtig rechtop zetten. Oude botten breken snel", zegt Hoogstins met een knipoog. Een van de mammoettanden is helaas gesneuveld met de val. "We moeten dus ook nog tandheelkundige zorg regelen."

Harde windvlaag en veel toeristen

Het moet een harde klap zijn geweest vannacht. "Bertus was al aan een restauratiebeurt toe, nu helemaal." aldus Hoogstins. Ze vindt het wel heel zonde, want Bertus is echt een begrip in Eext. Deze zomer waren er heel veel toeristen die naar de mammoet kwamen kijken. "Dan gaan ze even in de remmen, stappen uit en maken foto's."

De gehavende mammoet weggooien is volgens Hoogstins dan ook geen optie. "Ik kan het niet over m'n hart verkrijgen om hem weg te halen. Het is Bertus".

Winterkoninkje in mammoetkont

Hoogstins maakt zich vooral zorgen over het vogeltje wat huisde in de mammoet. "Een winterkoninkje woonde al lange tijd in zijn kont. Vanuit mijn kantoor kon ik daar altijd zo naar kijken. Die zal wel gevlogen zijn. Hopelijk komt die terug als hij weer op de been is", zegt Hoogstins.

Hoogstins gaat nu op zoek naar een lasser om de mammoettand er weer aan te laten zetten. Met het grote onderhoud wil ze ook kijken of ze het opgezette beest kan bedekken met bruine wol.

Mammoet Bertus in betere tijden (Rechten: Geke Hoogstins)

Bertus in 2019