Kinderen uit Beilen dansen en zingen voor koningin Máxima

De kinderen werden als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe tweede in de voorronde van Lang Leve de Muziek Show. Door deze prestatie mogen ze deelnemen aan het Kerstmuziekgala dat op 20 december door de NPO wordt uitgezonden. Hun videoclip hebben ze met een camera- en geluidsploeg van de NPO opgenomen op het eigen schoolplein.

'Blijft in je hoofd zitten'

"Het was super om mee te maken", reageert Alissa uit groep 7a. "Het dansje en liedje blijven echt in je hoofd zitten." De videoclip wordt aan koningin Máxima aangeboden op paleis Huis ten Bosch. Zij is ambassadeur van Meer Muziek in de klas, een landelijk project om muziekonderwijs op de basisscholen een nieuwe impuls te geven. "Muziek is heel belangrijk en leuk", vindt Alissa. "Mensen kunnen er lekker hun energie in kwijt."

"De afgelopen jaren merk je in het onderwijs dat muziek snel aan de kant wordt geschoven. Maar het is net zo belangrijk als rekenen en taal. Je wil ook stimuleren dat kinderen een muziekinstrument gaan bespelen", zegt juf Anneke. Samen met juf Hester heeft zij de kinderen de afgelopen weken de muziek en de dans geleerd.

'Ontzettend tof'

"Alle scholen die mee mogen doen aan het Kerstmuziekgala doen hetzelfde, en daar wordt één clip van gemaakt", legt juf Anneke uit. De Eshorst is de enige deelnemer uit onze provincie. "Aanvankelijk zouden we live optreden voor koningin Máxima, maar dat gaat niet door vanwege het coronavirus. Maar zoals het nu gegaan is, is het ook ontzettend tof."

Het Kerstmuziekgala wordt uitgezonden op 20 december op NPO Zapp, het kinderblok van NPO3.

Bekijk hieronder een fragment van de opnames van de videoclip