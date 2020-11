Homoseksuelen kunnen straks ook bloedplasma afstaan

Over zo'n twee tot drie maanden kunnen mannen die vallen op hetzelfde geslacht bloedplasma afstaan, zo is de verwachting. Sanquin heeft locaties in Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen.

Dezelfde regels

Voor het afstaan van bloedplasma gelden straks voor homoseksuelen dezelfde regels als voor mannen die seks hebben gehad met hetzelfde geslacht. Die laatste groep mag al plasma afgeven als het minstens vier maanden geleden is dat ze voor het laatst seks hebben gehad.

"Homoseksuelen mogen nu nog geen bloedplasma doneren, omdat medicijnfabrikanten geen plasma willen van mannen die seksueel contact met elkaar hebben gehad. Bepaalde virusinfecties komt bij die groep vaker in het bloed voor", vertelt woordvoerder Marloes Metaal.

Verantwoord

Volgens Sanquin kan het afstaan van bloedplasma op een verantwoorde manier. "Dit kunnen we controleren door de controle op aanwezige virussen. Daarnaast laten we alle donors een vragenlijst invullen over hun gezondheidssituatie van de afgelopen maanden."

"Bovendien kunnen virussen nu veel beter gedeactiveerd worden. De plasmaverwerkers hebben zelf ook gezegd: het kan veiliger", aldus Metaal.

Veel behoefte

Volgens Metaal is er altijd veel behoefte aan bloedplasma. "Heel veel mensen zijn hiervan afhankelijk, alleen al zo'n kwart miljoen Nederlanders. Dat het afstaan van bloed mogelijk is heeft echt te maken met ontwikkelingen in laboratoria en het anders denken op internationaal gebied", zegt Metaal.