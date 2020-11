Wielrenster Maike van der Duin rijdt volgend seizoen bij Drops

"Ik had vorig jaar al contact met hen. Maar toen vond ik het nog wat te vroeg om bij een internationale ploeg te gaan rijden. Maar dat gesprek gaf me toen al een goed gevoel. Ik vind het belangrijk dat ik vertrouwen voel en dat mensen in me geloven. En toen we onlangs weer in gesprek kwamen heb ik 'ja' gezegd", zegt Van der Duin.

Baanwielrennen

Daarnaast is het voor de wielrenster uit Assen belangrijk dat er ruimte is voor haar ambitie als baanwielrenster. Begin vorige maand won ze nog zilver op het onderdeel scratch bij het EK voor beloften.

"In Engeland zijn ze positief over het baanwielrennen. Ik wil dat graag blijven combineren, want ik heb er ook baat bij tijdens de wegkoersen. De ploegleiding is daar heel positief over", aldus Van der Duin.

De ploeg is een mix van jong talent en ervaren profs. "Op die manier kan ik veel leren van de ervaren vrouwen. Het doel van de ploeg is ook om op deze manier jonge rensters op te leiden."

Trainingskamp

Bij Drops wordt Van der Duin ploeggenote van Marjolein van 't Geloof. Verder rijden er alleen buitenlandse rensters. Als de coronacrisis het toelaat, gaat de formatie in februari gezamenlijk op trainingskamp naar Spanje.

"We hebben het afgelopen jaar geleerd om flexibel te zijn. Maar ik hoop toch dat we volgend jaar een redelijk normaal seizoen kunnen rijden", besluit Van der Duin.

