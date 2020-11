Peize zamelt honderden cadeautjes in voor voedselbank

Aanstichter van de inzameling is Gerrit Nieman die last had van het opruimvirus. Weggooien vond hij zonde. En dus plaatste Nieman een oproep op Facebook met de vraag waar hij zijn speelgoed heen kon brengen. En die vraag bracht het balletje aan het rollen.

'Niet normaal hoeveel'

Houtenbos van het plaatselijke café biedt aan om het speelgoed op te slaan. Want door corona heeft hij de deuren moeten sluiten en is er plek genoeg in het café.

Houtenbos en Nieman vragen aan de inwoners om speelgoed te brengen en daar wordt massaal gehoor aan gegeven. Vandaag wordt al het ingezamelde speelgoed in tweeën verdeeld en naar de voedselbanken in Roden en Assen gebracht.

"Het is niet normaal hoeveel we hebben opgehaald", zegt Niemand verheugd, terwijl hij tassen vol speelgoed in een vrachtwagen zet. "We hebben zelfs speelgoed nieuw in de verpakking gekregen."

'Super trots'

De vrijwilligers van de voedselbank gemeente Noordenveld in Roden weten dan ook niet wat ze zien als de mannen komen aanrijden met hun gevulde vrachtwagen. "Dan slaat mijn hart wel even over ja", zegt Jo Schoormans van de voedselbank. De vrijwilligers halen samen met Houtenbos en Nieman de vrachtwagen leeg.

"Ik ben echt super trots", zegt Houtenbos. "Het is echt fantastisch dat we dit kunnen doen. De kinderen hebben het al moeilijk door corona en nu kunnen we iets voor ze doen." Schoormans neemt ondertussen het speelgoed dankbaar in ontvangst.

'Sinterklaas is geweest'

Eind november verandert de grote loods in een speelgoedwinkel. Zo'n vijftig gezinnen die gebruik maken van de voedselbank mogen dan allemaal cadeautjes uitzoeken. "De mensen kunnen dan zelf bepalen of zij het voor Sinterklaas of voor Kerstmis willen geven."

Een cadeautje tijdens de feestdagen betekent enorm veel voor de gezinnen, zegt Schoormans. "De kinderen kunnen op school ook gewoon vertellen dat Sinterklaas is geweest. En het maakt ook de ouders trots dat zij toch iets aan hun kinderen hebben kunnen geven."