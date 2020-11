Filmmaker Sander Francken wint award met documentaire over Oranje

"Doorslag gaf dat de winnaar echt een documentaire heeft gemaakt waarin voor- en tegenspraak zit én meerdere kanten van een verhaal worden belicht. De tegenstelling tussen angst en pragmatisme, die in deze film naar boven komt, zorgt voor een bepaalde levendigheid", aldus de jury op Facebook.

De documentaire van Francken gaat over Oranje en het asielzoekerscentrum dat in het voormalige Speelstad Oranje gevestigd werd. Al met al heeft Francken vier jaar, 'niet continu', aan de film gewerkt. "Dit is de eerste keer dat ik een film heb gemaakt zonder voorbereiding, puur vanuit interesse. Het was een uitdaging om te kijken wat het zou worden en of het de moeite waard was om mee door te gaan", vertelt Francken.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Filmmaker Sander Francken heeft met zijn documentaire een Noorderkroon award gewonnen (Rechten: Sander Francken)

Nog geen première

Dat het de moeite waard was blijkt wel uit het feit dat hij met 'Oranje' nu de award voor Beste Documentaire heeft gewonnen. "Ik hoop dat het helpt om de film bij een groter publiek onder de aandacht te brengen", zegt Francken. Dat 'grote publiek' bestaat voor Francken ook juist uit de Noord-Nederlanders. "De meeste films gaan in de Randstad in première, waarna ze door bioscopen buiten de Randstad overgenomen worden. Ik hoop dat dat nu andersom is."

De première werd vanwege het coronavirus al twee keer uitgesteld. Francken: "Op het Noordelijk Film Festival zou de wereldpremière zijn. Voor dertig mensen, vanwege de coronamaatregelen." Het festival werd dit jaar echter afgelast. Voorlopig geen première dus. Wanneer dit wel zal zijn, is volgens Francken nog 'volstrekt onduidelijk'.

Bekijk hieronder de trailer van de documentaire.

Trailer 'ORANJE - hoe een klein dorp groot kan zijn'

De Noorderkroon awards worden jaarlijks uitgereikt door het Noordelijk Film Festival. Er zijn awards in zeven categorieën: Beste Speelfilm, Beste Documentaire, Beste Korte Film (Fictie), Beste Korte Documentaire, Beste Studentenfilm, Beste Amateurfilm en Grootste Jong Talent. Om mee te kunnen doen moet de regisseur of producent een Drent, Groninger of Fries zijn óf de film moet heel specifiek over Drenthe, Groningen of Friesland gaan.

