Drentse boeren vertrekken vannacht naar Den Haag voor protestactie

"Ik verwacht dat we met vijftig trekkers vanuit Rogat naar Den Haag zullen rijden. We hopen daar zes uur over te doen, zodat we morgenochtend in Den Haag zijn", zegt Arnold Snijders, die de trekkers vanuit Rogat naar Den Haag zal begeleiden. De boeren zeggen niet via de snelweg te gaan.

Paleis Huis Ten Bosch

Het is de bedoeling dat de boeren zich morgenochtend bij Paleis Huis Ten Bosch gaan verzamelen om een brandbrief aan de koning te overhandigen. Maar de gemeente Den Haag heeft laten weten dat Farmers Defence Force daar dinsdag niet mag demonstreren. De boeren moeten naar de Koekamp, niet ver van station Den Haag Centraal. Mensen die per auto of tractor naar Den Haag komen, kunnen die parkeren op de Benoordenhoutseweg, niet ver van het Malieveld.

Een kleine delegatie mag wel naar het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver, om een verzoekschrift aan te bieden.

FarmerFriendly

's Middags vertrekken de boeren naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in Leidschendam waar ze het keurmerk FarmerFriendly gaan onthullen. Volgens vicevoorzitter van Farmers Defence Force, Jos Ubels, moet dit keurmerk ervoor zorgen dat boeren uiteindelijk een betere prijs krijgen voor hun producten. "Ik verwacht morgen duizend à tweeduizend trekkers in Den Haag, maar dat is een schatting", zegt Ubels.