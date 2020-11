Herenboer Henk: 'Het is een eer, ik wilde altijd al boer worden'

Brandrode runderen zorgen voor het vlees, net als de varkens die straks een eigen stuk grond krijgen met modderpoel. 249 kippen en een haan scharrelen straks rond in de fruitboomgaard. 's Nachts gaan ze op stok in de kipcaravan, anders vallen ze ten prooi aan de vos of de roofvogels die ook de buurt rondzwerven.

Met succes gesolliciteerd

Opperhoofd van de herenboeren is Henk Boer (58) uit Assen. Hij heeft z'n baan bij een groothandel in sanitair in Roden opgegeven, om uiteindelijk bedrijfsleider te worden van Herenboeren Assen. "Een geweldige eer", glundert hij. "Ik heb altijd al boer willen worden, net als mijn grootouders. Maar het kwam er niet van; mijn ouders wilden niet dat ik naar de landbouwschool ging. Dus ben ik een andere weg ingeslagen, en toen kwam dit project voorbij.

Eerst werd ik gewoon lid van de coöperatie en vrijwilliger. Daarna zeiden ze tegen mij, goh Henk, wil jij de boel niet als boer gaan runnen. En toen heb ik gesolliciteerd, met succes dus."

Henk Boer (links) is 'de boer' die als bedrijfsleider Hof van Rhee runt van de Herenboeren Assen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Vanaf 1 november is Henk Boer officieel in dienst getreden, want dat is ook de datum dat de pacht van 20 hectare grond is ingegaan voor de Herenboeren van Assen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Afgelopen week maakte de spitfrees al een deel van het akkers zwart, zodat straks in december de fruitbomen voor de boomgaard wat de makkelijker de grond ingaan. Komende week wordt het perceel ook nog ingezaaid met klaver, zodat de kippen er straks lekker kunnen rondscharrelen.

Tunnelkas en kapschuren

Op een ander stuk grasland zijn ook al stroken uitgezet. Het zijn de randen, waartussen straks verschillende percelen met vijftig soorten groentes geteeld gaan worden. Een tunnelkas, voor de kweek van komkommers, paprika's, tomaten en courgettes, die moet nog opgebouwd worden, net als twee kapschuren voor kantoor, opslag van voer, en voor materiaal om het land mee te bewerken, waaronder een trekker.

Eigen landbouwwerktuigen heeft de coöperatie nog niet. Daarom huren ze nu loonwerkers uit de streek in, die alvast het land bewerken. "Maar met een beetje goede wil, kan ik in december zelf op een trekker rondrijden", lacht Boer.

Inleggeld

De kosten van de coöperatie, inclusief de boer, worden opgehoest door de 240 huishoudens die lid zijn. "Eerst moesten ze inleggeld betalen, om hier de boel op te kunnen starten en in te richten. En straks betalen ze wekelijks een bedrag voor alle producten die hier van het land komen", vertelt Boer.

De filosofie achter het project Herenboeren is de producten zo duurzaam mogelijk te produceren, dus zonder bestrijdingsmiddelen. "En je haalt je voedsel uit je eigen streek, praktisch om de hoek. En dat is natuurlijk ook heel duurzaam. Dus geen tomaten uit andere Europese landen of uit Israël, maar gewoon van om de hoek."

Genieten op tuinstoel

Voordat er echt geoogst kan worden, is er voor Henk Boer nog wel even flink werk aan de winkel. "In december gaan we de boomgaard planten, en we gaan nu verder de percelen uitzetten. Maar de kop is eraf, en ik ben er hartstikke blij mee. Kijk eens om je heen, dit is toch een prachtig gebied waar ik elke dag in mag werken."

Henk wijst daarbij op de biddende torenvalk, die even verderop boven de akker hangt. En in de verte, tegen de bosrand aan, ontdekt hij. "Hij is er net neergestreken, eentje met een prachtige, witte borst. Als ik niets te doen zou hebben, dan zou ik hier zo uren op de tuinstoel kunnen gaan zitten en kijken. Genieten is dat", vertelt Henk glunderend. Maar zitten is er even niet bij: Henk is boer, in dienst van de Herenboeren. Dus hand aan de ploeg.

