Handelaren verwachten run op carbid: 'Ik moet mijn voorraad nu al aanvullen'

"In de wandelgangen horen we wel dat meer clubjes gaan carbidschieten", zegt Madita Moes van Berends Groencentrum in Zwartemeer. Naast planten en tuinartikelen verkoopt de zaak ook carbid. Op dit moment ligt er 600 kilo op voorraad in het tuincentrum. Grote drukte is er nog niet. "Mensen zijn nu vooral met Sinterklaas bezig. We verwachten dat de toestroom pas daarna komt", aldus Moes.

Snel door voorraad heen

Bij fietsenzaak De Jonge Tweewielers in Hoogeveen was het afgelopen weekend al druk. Er werd zaterdag veel meer carbid verkocht dan normaal in deze periode. "Ik heb 800 kilo verkocht en ben alweer naar de groothandel geweest om mijn voorraad aan te vullen", vertelt eigenaar Bernhard de Jonge van de fietsenzaak. "Maar bij de groothandel zijn ze ook al bijna door de voorraad heen", vult hij aan.

Die groothandel is een importeur in Hoogeveen, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden. Het bedrijf heeft een vergunning voor de opslag van 40 duizend kilo carbid, maar die voorraad slinkt snel door de toegenomen vraag naar carbid. Het bedrijf heeft onlangs een nieuwe voorraad besteld bij de fabriek in Tsjechië, maar het is maar de vraag of die order voor de feestdagen geleverd kan worden.

Onduidelijkheid over de regels

Ondertussen is het voor carbidschieters nog niet duidelijk wat dit jaar precies wel en niet mag. Een feestje met partytenten, kratten bier en grote groepen toeschouwers zit er vanwege de coronamaatregelen sowieso niet in. Maar wat dan wél kan is nog niet bekend. Volgende week woensdag komen alle burgemeesters samen voor overleg. Pas daarna komt de Veiligheidsregio Drenthe met een advies naar buiten. Het plan is om in Drenthe één gezamenlijke lijn te trekken. "Het is nu echt even afwachten wat kan binnen de regels die gelden. En de vraag is of het dan nog leuk is of niet", aldus woordvoerder Anita Klingenberg van de gemeente Emmen.

Het wordt hoe dan ook een ander feest dan vorig jaar " Niek van den Hof, carbidschieter uit Havelte

Afwachten in spanning

In Havelte wachten de carbidschieters in spanning op het nieuws. "We hebben goede hoop dat het doorgaat, gezien onze burgemeester Rikus Jager groot fan van carbidschieten is. Maar het wordt hoe dan ook een ander feest dan vorig jaar", aldus Niek van den Hof, medeorganisator van het carbidschieten in Havelte. "In onze groepsapp zit iedereen met spanning af te wachten of we het carbidfestijn kunnen organiseren ja of nee."

Vriendengroep Krullekoare in Nijeveen heeft de plannen voor Oud en Nieuw al flink omgegooid: "Normaal komt er veel volk uit het dorp, tot wel vijfhonderd man. Uit de hele buurt komen mensen aanwaaien voor een praatje of een drankje. Dan regelen we een band, tent... alles erop en eraan. Dat wordt nu niets. We gaan het alleen vieren met de eigen groep. Dat is een man of dertig", vertelt Bram Knol. Hij is medeorganisator van het carbidschieten in Nijeveen.

Gisteren werd bekend het jaarlijkse carbidfeest in de Emmer wijk Noordbarge dit jaar in ieder geval niet doorgaat. "Wij vinden het niet verantwoord om met een grote groep bij elkaar te komen", laat Carbid Team Noordbarge weten. Toch zal het niet helemaal stil blijven in Noordbarge. "We zullen die dag nog wel wat knallen laten horen om toch de boze geesten voor 2021 alvast weg te jagen."

Traditie op de kaart zetten

Bij Stichting Carbidschieten Drenthe wordt ook in spanning afgewacht op wat wel en niet kan dit jaar. "Als het allemaal door kan gaan zou het heel mooi zijn, maar we respecteren ieders mening", zegt voorzitter John Schoonheim. Hij is in ieder geval blij met de aandacht die er op dit moment is voor carbidschieten. "Ons doel is om deze traditie op de kaart te zetten. Zoveel aandacht als nu is er niet vaak voor geweest", zegt Schoonheim met een lach op zijn gezicht.

