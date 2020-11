N33 twee weekenden volledig dicht in plaats van zes gedeeltelijke afsluitingingen

De afsluitingen worden wel groter: de hele weg gaat twee keer een volledig weekeinde dicht. Rijkswaterstaat hoopt zo op meer begrip en draagvlak onder de weggebruikers.

"We denken dat gebruikers van de N33 liever een korte maar volledige afsluiting willen dan een langere gedeeltelijke wegafsluiting. Door steeds delen af te sluiten van de N33 ontstond er ook veel sluipverkeer op gemeentelijke wegen. Als straks de hele weg dicht is komen er grotere omleidingsroutes. We hopen dat mensen deze gaan volgen en minder binnendoor gaan rijden", zegt Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De omleidingsroutes zullen over het hoofdwegennet gaan, zoals de A28 en de A7.

Verbazing

Weggebruikers en Drentse politici verbaasden zich de afgelopen jaren over de vele gedeeltelijke afsluitingen. De PVV stelde vragen in Provinciale Staten. En ook gemeenten hebben zich op het provinciehuis gemeld. Verkeersgedeputeerde Cees Bijl kon niks doen want de N33 is een rijksweg.

Maar Bijl snapte de verbazing en verontwaardiging over de vele afsluitingen wel, en riep Rijkswaterstaat en onderhoudsbedrijf Poort van Noord op om te zoeken naar andere oplossingen. "De A1 gaat ook niet een heel weekeinde dicht." Het is dus maar de vraag of Bijl en de statenleden blij zijn met de oplossing die Rijkswaterstaat en Poort van Noord nu hebben bedacht, want nu gaat de hele weg over 44 kilometer dicht.

Het kan toch anders

Omgevingsmanager Anghela Lolkama van Rijkswaterstaat en Johan IJzenga van de Poort van Noord lieten in 2019 nog bij RTV Drenthe weten dat het aantal afsluitingen niet minder kon, omdat er al zoveel mogelijk werk in de zes gedeeltelijke afsluitingen werd gepropt. Volgens Schaafsma kan het werk van alle gedeeltelijke afsluitingen goed uitgevoerd worden in de twee volledige weekeindafsluitingen.

Maar behalve de twee geplande weekenden dat de weg helemaal dicht is zijn er ook twee reserveweekenden. Hoe groot is de kans dat die extra werkruimte nodig is? Schaafsma: "Dat is alleen nodig als de weersomstandigheden slecht zijn, maar dan schuiven de werkzaamheden op en is de weg op de geplande datum gewoon open." Ze verwacht niet dat er een extra weekeind bij komt omdat het werk tegenvalt. "Dat is allemaal uitgerekend en bekeken en moet passen."

Wanneer dicht? De nu geplande afsluitingen van de N33 zijn in de weekenden van week 26 (28 juni) en week 36 (6 september). Week 27 en week 37 zijn reserveweekenden. De weg wordt dan over het gehele traject tussen vrijdagavond 19.00 uur en maandagavond 06.00 uur afgesloten.

Gedeeltelijk dicht is niet veilig

De N33 is de enige Rijksweg in het noorden die bij onderhoud altijd helemaal dicht gaat. Op soortgelijke wegen in de Randstad, maar vooral in Duitsland, wordt vaak een middenbarrier gebouwd en kan het verkeer gedeeltelijk van de weg gebruik maken.

Maar dat is volgens IJzenga geen oplossing voor de N33. "De weg is heeft vier rijbanen, maar de werkruimte is klein als er telkens één rijbaan dicht is en op de baan ernaast wel verkeer mag rijden. Er is geen vluchtstrook en de ruimte tussen weg en vangrail in de middenberm is erg klein. En het plaatsen van een middenbarrier kost behalve geld ook veel tijd, en dan moet de weg weer langer dicht voor het plaatsen van de barrier."

De twee rijbanen naar Zuidbroek helemaal dicht en de twee naar Assen helemaal open, en dat afwisselen is voor IJzenga ook geen oplossing. "Als dan iemand met z'n auto in de middenvangrail duikt, buigt de vangrail een meter uit. Onveilig voor de wegwerkers aan de andere kant."

"Aan de veiligheid doen we geen concessies" besluit Schaafsma.

De N33 heeft bijna geen ruimte in de middenberm en geen vluchtstrook (Rechten: serge vinkenvleugel RTV Drenthe)

Lees ook: