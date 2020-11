OM matst Beiler drugsdealer met strafeis: taakstraf in plaats van lange celstraf

Bijna drie jaar lang handelde een 33-jarige man uit Beilen vanuit het huis van zijn moeder in cocaïne. Daar zou de officier van justitie drie tot zes jaar cel voor kunnen eisen, vertelde hij vanochtend in de rechtbank in Assen.

Omdat de dealer, die alles heeft bekend, zijn leven inmiddels weer op orde heeft, hield de aanklager het bij 240 uur werkstraf.

Daarnaast eiste hij wel 769 dagen gevangenisstraf, waarvan 730 voorwaardelijk. Als de rechtbank hem die straf geeft, hoeft de man de cel niet meer in, omdat hij al 39 dagen in voorarrest heeft gezeten.

Anonieme tip

Na een tip via Meld Misdaad Anoniem in november vorig jaar begon de politie een onderzoek naar de Beilenaar. De anonieme tipgever meldde dat de man al een paar jaar in cocaïne handelde en de drugs ook bezorgde.

Politieagenten observeerden de man en spraken onder meer met klanten die bij hem aan de deur kwamen. Zij bekenden dat ze al lange tijd drugs kochten bij de Beilenaar. De man woonde nog thuis bij zijn moeder, maar zij had volgens hem niks in de gaten. "Het doet me echt pijn als ik bedenk wat ik haar heb aangedaan."

'Blij dat ik ben aangehouden'

Op 23 mei dit jaar viel de politie het huis binnen. Agenten vonden er cocaïne, een stroomstootwapen en ruim 3.000 euro contant geld. De man werd opgepakt. Hij heeft verklaard dat hij zelf verslaafd was geraakt, nadat zijn vader was overleden. Om de cocaïne te kunnen betalen, ging hij ook zelf drugs verkopen.

Hij bezorgde inderdaad op verschillende plekken in het dorp, maar klanten kwamen ook wel bij hem thuis. "Ik ben echt heel blij dat ik ben aangehouden, want het ging helemaal niet goed met mij. Ik leefde vaak 's nachts, interesseerde me helemaal niet meer voor mijn familie. Eigenlijk leefde ik in een soort bubbel."

Eenmalige kans

Begin juli werd de man onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Kort daarna vond hij fulltime werk en inmiddels heeft hij ook een vriendin. Hij gebruikt helemaal geen drugs meer en begint binnenkort met een behandeling bij Verslavingszorg Noord-Nederland.

Volgens de officier is er genoeg bewijs dat de Beilenaar van augustus 2017 tot zijn arrestatie heeft gedeald. Omdat hij zijn leven nu radicaal heeft omgegooid en zijn werk kwijtraakt als hij weer de cel in moet, streek de aanklager over zijn hart. "Maar deze kans krijgt niet iedereen en als u hem verprutst, verprutst u hem ook goed."

Daarmee bedoelde hij dat hij de Beilenaar sowieso 730 dagen achter de tralies moet als hij ook maar één fout maakt.

Uitspraak: 1 december.

