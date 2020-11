Boeren 'na lange rit' aangekomen in Den Haag om te demonstreren tegen stikstofplannen

Hij is één van de tientallen boeren die naar Den Haag trok om te protesteren tegen de stikstofplannen en de nieuwe Omgevingswet van het kabinet.

'Politie doet ook gewoon zijn werk'

Snijder vond de rit naar Den Haag niet zo'n probleem. "We reden in kleine groepen, dus dat zorgt voor minder overlast. Toen we eenmaal in de buurt van Den Haag kwamen was het een ramp."

Er zijn twee boeren opgepakt, waarom is niet duidelijk. "Ja, politie en het leger doen ook gewoon hun werk", zegt Snijder.

Op bezoek bij de koning

De boeren wilden eigenlijk op bezoek bij koning Willem-Alexander, maar daar stak de burgemeester van Den Haag een stokje voor. "Het was te verwachten dat we niet naar de koning mochten", aldus Snijder. "Het was ook een beetje symbolisch bedoeld."

Toch zijn er boeren onder politiebegeleiding naar Huis ten Bosch geweest.

Als de trekkers uit Den Haag vertrekken gaan ze naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) om hun Farmer Friendly-keurmerk aan te bieden.

Volgens Snijder moet het een geslaagde dag worden. "Natuurlijk kon ik beter thuis zijn, want dan was het niet nodig. Toch gaan we ervan uit dat het een geslaagde dag wordt."

