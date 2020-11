Vrouw die eigen huis in Smilde in brand stak komt vrij

De 31-jarige vrouw die op 16 augustus haar huis aan de Prins Hendrikstraat in Smilde in brand stak, komt onder strenge voorwaarden vrij. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanochtend.

De vrouw heeft bij de politie bekend dat zij brand heeft gesticht in haar tussenwoning en dat het in die periode niet goed met haar ging. Ze was dronken en had psychische problemen. Rond half elf die avond kreeg de brandweer een melding dat er brand was uitgebroken in de woonkamer. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit.

Behandeling

De vrouw zit drie maanden in voorarrest, is onderzocht door een psycholoog en de reclassering heeft bekeken of het mogelijk was haar vrij te laten, zodat ze behandeld kan worden. De vrouw schreef in de gevangenis zelf een plan van aanpak voor een mogelijke behandeling.

Ze kan morgen terecht bij een tijdelijke opvang en gaat daarna begeleid wonen in Assen. Ondertussen moet ze zich laten behandelen bij de GGZ en mag ze van de rechtbank geen alcohol drinken. Ook moet ze zich regelmatig melden bij de reclassering.

In tranen

De rechtbank vindt dat ze de kans moet krijgen om haar strafzaak in vrijheid af te wachten. De vrouw, die de zitting via een videoverbinding volgde, barstte van blijdschap in tranen uit toen ze hoorde dat ze morgen vrijkomt.

Wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt, is nog niet bekend.

