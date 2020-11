Netbeheerders komen moeilijk aan nieuw personeel

"Veel van onze medewerkers hebben nog niet de juiste papieren om gelijk aan het werk te kunnen, dus we hebben een heel intensief omscholingstraject", vertelt Manon Broekhaar van Enexis.

Om personeel te werven is deze maand in Hoogeveen dan ook een belangrijke stap gezet. Broekhaar: "We hebben onze eerste simulatiehal geopend. Hier kunnen we op grote schaal leerlingen laten oefenen met de praktijk, die is nagebootst in deze hal."

Creatief zijn

Enexis heeft landelijk ongeveer 160 mensen per jaar nodig, verdeeld over tien vestigingen. Het is niet zo dat de vacatures niet in te vullen zijn, "maar we moeten gewoon echt heel creatief zijn in onze oplossingen", zegt Broekhaar. "Vandaar ook zo'n simulatiehal. We moeten echt goed ons best doen."