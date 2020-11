'Hoogevener dupeerde dertien mensen met niet bestaande huurhuizen'

Dertien mensen zijn door een man uit Hoogeveen opgelicht. Hij liet ze huur of borg betalen voor een niet bestaand vakantiehuisje of huurhuis. Daar gaat het Openbaar Ministerie vanuit, bleek vanmiddag tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Assen.

De 39-jarige man werd in augustus van dit jaar opgepakt. Hij heeft volgens de rechtbank al 'een dik strafblad' vol met oplichtingszaken. Dat is één van de redenen dat hij ook de komende drie maanden vast blijft zitten. De rechtbank vreest dat de man in herhaling valt als hij zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten.

Advertenties op internet

Tussen 15 mei vorig jaar en eind maart dit jaar zou hij de gedupeerden hebben opgelicht voor bedragen tussen de 150 euro en ruim 2.500 euro door ze wijs te maken dat hij huizen verhuurde. De gedupeerden reageerden op advertenties op Marktplaats, op Facebook of op een site voor huurwoningen, waar de man onder verschillende valse namen huur- en vakantiewoningen aanbood.

Het contact ging daarna verder via whatsapp, waar de Hoogevener de nietsvermoedende geïnteresseerden vroeg borg te betalen of een aanbetaling te doen voor ze erin konden. Als ze hadden betaald, bleek er helemaal geen woning te zijn. De man wordt ook verdacht van het witwassen van ruim 5.500 euro. Hij heeft bij de politie vrijwel niks willen zeggen.

Vuilnisman

De verdachte woonde in de periode dat hij de gedupeerden zou hebben opgelicht met zijn vriendin in Hoogeveen en later bij zijn broer in het Zuid-Hollandse Rockanje. Daar wil hij nu ook weer zo snel mogelijk naartoe, bleek tijdens de korte zitting.

Zijn advocaat vroeg de rechtbank om de man vrij te laten in afwachting van de strafzaak in februari. "Hij kan in Zuid-Holland aan de slag als vuilnisman; die baan is er nu nog." De reclassering adviseerde de rechtbank dat de man best uit de gevangenis kan als hij meewerkt aan psychiatrisch onderzoek en een behandeling. Maar de rechtbank vindt dat plan te vaag en vindt de zaak te ernstig om de man vrij te laten.