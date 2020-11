Verenigingen Gieten hebben hard extra ruimte nodig

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag beloofde wethouder Henk Heijerman er hard mee aan de slag te gaan om voor de verenigingen in Gieten structurele ruimte te vinden. Goed nieuws voor de vele clubs in Gieten, maar er is wel werk aan de winkel.

Toneel bij de brandweer

Toneelvereniging Eureka oefent tijdelijk in de kantine van de brandweerkazerne. Zo heeft de vereniging in ieder geval een dak boven het hoofd, maar ideaal is het niet. "Met alle stoelen en tafels aan de kant hebben we genoeg ruimte, maar we repeteren zonder decor. Het liefst hebben we een ruimte met een podium en coulissen, zodat we daar kunnen repeteren én optreden", zegt Rolinde Alingh van Eureka.

De tijdelijke plek in de brandweerkazerne voldoet voor nu, maar een structurele oplossing is er niet voor de club. Bovendien is er altijd kans dat de vereniging midden in een repetitie plaats moet maken voor brandweerlieden die terugkomen van een oproep. Alingh: "Een aantal van onze leden zit bij de brandweer en daardoor mogen we hier gebruik van maken. We zijn er blij mee, maar ideaal is het helaas niet."

'Waarom niet in Gieten?'

Eureka is lang niet de enige vereniging in het dorp waarbij ruimtegebrek een probleem is. Uit een eerdere peiling van de Partij van de Arbeid bleek dat meer dan tien verenigingen problemen heeft met het vinden van onderdak. Daar komt nu bij dat de Bethesdakerk, waar zes verenigingen gebruik van maakten, is verkocht aan een particulier. "Gelukkig kunnen we per 1 januari terecht bij het Dr. Nassaucollege", zegt Janny Spreen van Popkoor Session. Het koor bestaat uit meer dan veertig leden en heeft dus een flinke ruimte nodig.

Spreen vindt het merkwaardig dat dorpen in de buurt wel een multifunctionele accommodatie hebben, maar Gieten als grootste dorp van Aa en Hunze niet. "Ik denk dat het een financiële kwestie is geweest, maar we konden ook altijd wel ergens terecht. Veel van die panden zijn er nu niet meer of zijn niet geschikt. Voor een groot koor is er in Gieten eigenlijk geen goede ruimte meer."

'Braams doodlopende weg'

Reden genoeg dus voor de PvdA om aan het jasje van het college te trekken. Met succes, want de wethouder heeft laten weten dat hij gaat onderzoeken wat er mogelijk is. Raadslid Henk Santes hoopt dat de wethouder voortvarend te werk gaat. "Het speelt al veel langer. Heel lang hebben we naar Hotel Braams gekeken, maar dat lijkt een doodlopende weg. Het beleid van de gemeente was dat verenigingen zelf moesten komen, maar de gemeente moet nu zelf in actie komen."

Een multifunctionele accommodatie (mfa) waarin alle verenigingen een plek krijgen, zou volgens Santes een mooie oplossing zijn. Zo'n centrum kost alleen wel veel geld. Tegelijkertijd stoeit de gemeente nog altijd met de hoge kosten van de jeugdzorg en is het onbekend wat voor financiële impact het coronavirus heeft. "Op dit moment is het niet zo dat de gemeentekas behoorlijk gespekt is, maar voordat je stenen kunt stapelen ben je zo twee jaar verder. Het kopen van een bestaand gebouw zou ook nog een optie kunnen zijn", meent Santes.

