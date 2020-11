Volg de corona-persconferentie vanavond op RTV Drenthe

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge geven vanavond opnieuw een persconferentie over het coronavirus. Hoe staan we ervoor in Nederland en komen er nieuwe maatregelen?

De persconferentie kun je om 19.00 uur live volgen op onze site, onze Facebook-pagina, via TV Drenthe en op Radio Drenthe.

Verwachting

Waarschijnlijk maakt het kabinet bekend dat de extra maatregelen die twee weken geleden ingingen niet worden verlengd. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld theaters, bioscopen, zwembaden en bibliotheken weer open mogen.

Thuis zouden weer drie gasten aanwezig mogen zijn, in plaats van twee zoals nu. Buiten zou je weer met vier mensen mogen afspreken, in plaats van twee. De dringende oproep om niet te reizen zou wel tot half januari blijven gelden. De horeca blijft voorlopig dicht en ook het advies om thuis te werken blijft, is de verwachting.

Wil je precies weten wat er verandert? Kijk dan om 19.00 uur naar de persconferentie bij RTV Drenthe.

Feestdagen

Premier Rutte en minister De Jonge zullen vanavond in de persconferentie over corona nog niet melden met hoeveel personen kerst gevierd kan worden. De Jonge zei vanmiddag na een overleg met de meest betrokken ministers dat kerst nog een heel eind weg is. Het aantal besmettingen is weliswaar gedaald, maar is nog altijd veel te hoog, zei hij. "Als we op dit niveau blijven, is de last voor de gezondheidszorg nog veel te groot."