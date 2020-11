Hovenier is voor de kerst nog van zijn eikenprocessierupsafval af

Hovenier Roel Timmerman uit Dieverbrug kan opgelucht ademhalen. Hij kan zijn vijfhonderd bakken met eikenprocessierupsafval kwijt bij afvalverwerkingsbedrijf EEW Energy from Waste in Delfzijl. Dit betekent dat Timmerman nog voor de kerst van de brandharen af is.

"Daar ben ik heel erg blij mee", vertelt Timmerman. "Ik kreeg zondag een mail van het bedrijf uit Delfzijl, maandag zijn we met elkaar in gesprek gegaan en nu gaan we het gewoon regelen."

Voor kerst van bakken af

Timmerman vertelde vorig week aan RTV Drenthe dat hij vijfhonderd bakken met eikenprocessierupsafval op zijn terrein heeft staan en dat hij dit afval maar moeilijk kwijt kan bij afvalverwerkers. "Zij hebben maar een beperkte capaciteit. Ook is het eikenprocessierupsafval misschien nog geen procent van hun hele afvalstroom. Dus een afvalverwerker zit ook niet op dit afval te wachten."

Daarnaast vertelde Timmerman dat bedrijven voor de verwerking van het afval veel geld vragen en dat je er vaak maar met kleine hoeveelheden terecht kan.

Er zijn in Nederland vier bedrijven die volgens een strikt protocol de eikenprocessierups mogen verwerken: Rendac in Son, PRV Twente in Bentelo, NV HVC in Alkmaar en EEW Energy from Waste in Delfzijl. Daarnaast is er nog een vijfde bedrijf, AVIN in Dordrecht, maar die gebruikt op dit moment alle capaciteit voor het verwerken van het ziekenhuisafval door het coronavirus.

Léon Dirrix, woordvoerder van EEW Energy from Waste, legt uit dat het bedrijf Timmerman heeft benaderd. "Wij hadden het idee dat Timmerman niet goed wist dat hij bij ons met zijn afval terecht kon." Timmerman wist dit wel, maar vond de handelingskosten erg hoog en kon er maar een paar bakken kwijt.

"Natuurlijk willen wij voor de afvalverwerking betalen. Opdrachtgevers betalen ons ook om het afval te verwerken, maar dat is een vast bedrag. Als de kosten voor de afvalverwerking dus veel hoger uitvallen, draaien wij voor de extra kosten op."

Maar nu lijkt alles opgelost. Er is een prijs afgesproken en Timmerman kan honderdvijftig bakken per keer naar de afvalverwerker in Groningen brengen. Dit betekent dat na vier ritjes op en neer naar Delfzijl, Timmerman van zijn bakken af is.

Speciaal materiaal

Volgens Dirrix zijn de handelingskosten voor het verwerken van eikenprocessierupsafval hoger dan voor het verwerken van ander afval. "Omdat het om speciaal materiaal gaat, is er altijd iemand bij die het verwerkingsproces begeleid. De bakken worden in een bunker geplaatst, waar verder geen ander afval staat. Met een grijper worden de bakken opgepakt en gaat het afval de trechter in naar de verbrandingsoven. Tijdens het oppakken blijven de bakken intact."

Door de verwerking op deze manier uit te voeren, komt er niemand in aanraking met de brandharen van de rups.

Timmerman wil met EEW Energy from Waste afspraken maken zodat hij daar de komende jaren ook terecht kan. "Ik weet zeker dat dit gaat lukken."