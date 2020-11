Provincie financiert laatste stukje van duurzame oplossing VV Nieuw Buinen

Al bijna vier jaar zoekt voetbalvereniging Nieuw Buinen naar de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van het clubgebouw te plaatsen. Dat lukte niet omdat er geen capaciteit op het stroomnetwerk is. Bouwer van zonneparken PowerField is inmiddels te hulp geschoten met een oplossing voor de voetbalclub.

Maar die oplossing is duurder dan een gewone teruglever-aansluiting. PowerField gaat een deel bijdragen, maar er was nog een gat in de financiering. De provincie subsidieert met ruim 41.400 euro nu het laatste stukje zodat de aanleg kan beginnen.

Geef nooit op

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: "Ik ben blij voor de VV Nieuw Buinen die niet opgaf, maar doorzette in haar wens naar verduurzaming. En blij dat wij daar als provincie ons steentje aan bij kunnen dragen. De VV Nieuw Buinen was een voorbeeld van alles dat mis was met het Drenthe energienetwerk, nu is de VV een voorbeeld van innovatieve oplossingen in Drenthe."

Waarom kon het niet?

Een dak vol zonnepanelen, ledverlichting in de lichtmasten, een snellaadpunt voor elektrische auto's op het parkeerterrein, VV Buinen wil fors verduurzamen. Dat hele verduurzamingstraject valt of staat met het plaatsen van 166 zonnepanelen op het dak van het clubgebouw. Dat kon lange tijd niet omdat netbeheerder Enexis weigerde een aansluiting op het stroomnet wilde maken. Volgens de netbeheerder was er sprake van te weinig netcapaciteit om zo'n groot aantal zonnepanelen op aan te sluiten. VV Nieuw Buinen zou dan de status van grootverbruiker krijgen.

Tot in de Tweede Kamer werd door onder andere minister Wiebes tevergeefs geprobeerd om een oplossing voor dit probleem te vinden. Daarmee werd de voetbalclub een landelijk voorbeeld hoe goed bedoelde verduurzamingsplannen vanuit de samenleving stranden op bureaucratie en te krappe elektriciteitsnetwerken.

Dan maar in Drenthe een oplossing zoeken

De provincie zocht in het bedrijfsleven naar oplossingen. Dat leidde ertoe dat zonneparkontwikkelaar PowerField de helpende hand biedt aan Nieuw Buinen. PowerField kwam op het idee om een accu te plaatsen, waarin een overschot aan opgewerkte energie in kan worden opgeslagen, zodat er minder terug wordt geleverd aan het net.

De voetbalvereniging is straks de eerste sportvereniging die met deze wijze van opslag van groene stroom een oplossing heeft voor haar aansluitproblemen op het Drentse energienetwerk. Gedeputeerde Stelpstra: "Het is ons toch maar mooi gelukt wat in Den Haag niet gelukt is." Hij kondigt een brief aan naar enkele Kamerleden die zich voor de zonnepanelenkwestie van VV Nieuw Buinen hebben ingezet. "Van onze ervaringen kunnen andere regio's ook profijt hebben."

Provincie Drenthe wil zelf met het project kennis en ervaring opdoen en deze ook in vergelijkbare andere situaties toepassen. "Dan vinden we alvast een oplossing en zoeken we er later wel een probleem bij", zegt Stelpstra gekscherend. Op meer plekken in de provincie bestaat een flink capaciteitstekort op de stroomnetwerken.

