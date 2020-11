Hof wil officier en advocaat onder ede horen over drugszaak Meppel

Officier van justitie Henk Mous en advocaat Evert Kuiters moeten onder ede vragen beantwoorden in een strafzaak tegen vermeende leden van een drugsbende die opereerde vanuit Meppel. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vandaag besloten. Het gebeurt niet vaak dat een officier moet getuigen.

De advocaten van vijf verdachten die in hoger beroep zijn gegaan, nadat de rechtbank in Assen ze in augustus 2017 veroordeeld tot gevangenisstraffen, willen de officier en de advocaat vragen stellen over mogelijke afspraken die zijn gemaakt tussen één bendelid en justitie. Evert Kuiters van Anker & Anker Strafrechtadvocaten stond dat bendelid bij.

Het gaat om de 31-jarige Ivo J., een man uit Meppel die onder meer is veroordeeld voor de import van 88 kilo cocaïne, het bezit van zware wapens en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Veertig verklaringen

Hoewel J. tussen 2013 en 2015 binnen de bende werd gezien als de rechterhand van bendeleider Saied H. is hij veroordeeld tot drie jaar cel en heeft H. acht jaar gevangenisstraf gekregen. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de 31-jarige Meppeler een veel lagere straf geëist, omdat hij heeft meewerkt met justitie.



Na zijn arrestatie in september 2015 legde J. bij de politie bijna veertig verklaringen af, waarin hij zo'n beetje alle details over de bende bekendmaakte. Daardoor had het Openbaar Ministerie (OM) veel bewijs tegen zijn zeven medeverdachten, onder wie tegen bendeleider H.



Volgens het OM zijn er verder geen afspraken gemaakt met de veroordeelde drugscrimineel, maar dat geloven de advocaten van de vijf medeverdachten die in hoger beroep zijn gegaan niet. J. heeft zelf ook verteld dat het OM hem toezeggingen heeft gedaan.

'Onderste steen boven'

Advocaat Sanne Schuurman van medeverdachte Mel E. (37) vroeg het hof twee weken geleden om veertien getuigen te mogen horen om 'de onderste steen boven te krijgen'. Volgens hem is het duidelijk dat het OM wel degelijk afspraken met J. heeft gemaakt en dat hij daardoor mogelijk is beïnvloed bij het afleggen van zijn verklaringen. Hij en de andere advocaten twijfelen daarom aan de betrouwbaarheid van J.



Volgens Schuurman blijkt uit app- en mailberichten van officieren van justitie, J. zelf en zijn toenmalige advocaat Kuiters dat justitie de Meppeler een lagere strafeis heeft beloofd als hij zou meewerken. Ook is gesproken over een getuigenbeschermingsprogramma, heeft het OM zijn advocaatkosten betaald en heeft het OM J. verboden om tijdens de rechtszaak in Assen als getuige vragen van advocaten van medeverdachten te beantwoorden, stelt Schuurman.



Daarmee viel J. volgens hem onder de kroongetuigeregeling van justitie. Als het OM die wil gebruiken, moet een rechter-commissaris daar toestemming voor geven en alle advocaten van medeverdachten op de hoogte brengen. Dat is in de zaak Maggiora niet gebeurd. Advocaten hebben zaaksofficier Henk Mous meerdere keren gevraagd of er afspraken waren gemaakt met J. en hij heeft dat telkens ontkend.

Verhoren in het openbaar

Schuurmans betoog is voor het hof aanleiding om meer onderzoek te doen. Mous en Kuiters worden op een openbare zitting gehoord, omdat dat volgens het hof 'van openbaar belang is'. Ook de rechters van het hof kunnen de twee vragen stellen.



Het verhoren van voormalig hoofdofficier van justitie Jan Eland vindt het hof niet nodig, net als het onder ede horen van een aantal politieagenten dat J. heeft verhoord. Wel mogen de advocaten schriftelijke vragen stellen aan de landelijke officier getuigenbescherming met wie J. na zijn arrestatie nauw contact had en aan de rechercheofficier van het OM Noord-Nederland, die ook betrokken was bij de zaak.

Andere getuigen

Ivo J. zelf wordt achter gesloten deuren gehoord. Dat geldt ook voor onder anderen Saied H. In totaal worden zeven betrokkenen, onder wie ook drie van de verdachten zelf, als getuige gehoord. Dit gebeurt naar verwachting volgend jaar.

Als getuige sta je onder ede. Als je liegt, pleeg je meineed; een delict waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat.

