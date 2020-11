De Jonge: 'Half december mogelijk versoepeling maatregelen'

De Jonge gaf aan dat er begin december meer duidelijkheid komt over de cononaregels die rond Kerst gelden. "De behoefte om met Kerst samen te zijn is groot", zei hij. "Juist dit jaar is het nodig om extra aandacht te hebben voor elkaar. Vooral voor de mensen die zich eenzaam en alleen voelen. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat we met Kerst geen derde golf veroorzaken."

Voor het aankomende Sinterklaasfeest adviseert het kabinet om dit met zo weinig mogelijk mensen te vieren. "Verdeel het feest anders over een paar dagen", is het advies van premier Rutte.

Minder regels vanaf woensdagnacht

De extra coronamaatregelen die twee weken geleden ingingen, zijn vanaf morgennacht niet meer geldig. Buurthuizen, zwembaden, theaters, bioscopen, pretparken, musea en dierentuin mogen dan weer open.

Premier Rutte liet weten dat Nederland weer teruggaat naar de gedeeltelijk lockdown die sinds 13 oktober van kracht is. Het is toegestaan om drie mensen thuis te ontvangen in plaats van twee en buiten mag je met vier mensen samenkomen. De horeca blijft voorlopig dicht.

Het gaat goed met de coronacijfers, zei Rutte, maar er is wel ruimte voor verbetering in bijvoorbeeld de supermarkt en op het gebied van thuiswerken. Ook het gedrag in andere winkels en achter de voordeur moet beter, aldus de premier.

Zonder klachten testen

Zorgminister Hugo de Jonge liet verder weten dat het vanaf 1 december mogelijk is om zonder klachten te testen bij contact met een coronapatiënt. Dat gebeurt na vijf dagen na het contact. Als de test negatief is, hoef je daarna niet meer in quarantaine, meldt De Jonge. Nu moet je na contact nog tien dagen in quarantaine en kan je je zonder klachten niet laten testen.

Ook roept De Jonge mensen op om gezond te leven, om een betere weerstand op te bouwen. Op die manier zijn mensen beter beschermd tegen het coronavirus. De Jonge zei dat het al zou helpen als mensen een half uurtje per dag wandelen.

Vanaf 1 december wordt ook het advies om in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen omgezet in een mondkapjesplicht.