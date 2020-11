6,5 ton van provincie Drenthe voor waterstofwijk Hoogeveen

Ook de provincie Drenthe trekt de portemonnee voor de waterstofwijk in Hoogeveen. Onlangs kwam het kabinet al met ruim 4 miljoen euro. Het geld is zowel voor waterstof in de nieuwbouwwoningen als voor het aanpassen van een deel van de al bestaande woningen in de naastgelegen wijk Erflanden.

De gemeente Hoogeveen wil in de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost waterstof toepassen voor de verwarming van de huizen en voor opslag van lokaal opgewekte zonne-energie. Gedeputeerde Stelpstra: "De waterstofwijk in Hoogeveen is één van de projecten waarmee we als provincie Drenthe concreet invulling geven aan de waterstofregio Noord-Nederland. Met deze subsidie ondersteunen wij niet alleen dit project, maar zorgen we er ook voor dat er kennis en praktijkervaring wordt opgedaan in het werken met waterstof in een woonwijk."

Nijstad-Oost en daarna de Erflanden

In de nieuwbouwwijk Nijstad- Oost ontwikkelt de gemeente de waterstoftechnologie die nodig is voor de verwarming van huizen in de praktijk. Er wordt een waterstofnetwerk en een waterstofopslag aangelegd. De ongeveer 80 woningen in de wijk worden voorzien van een cv-ketel op waterstof en bijpassende binnenhuisinstallatie voor verwarmen en douchen. De ervaringen in Nijstad-Oost wil de gemeente gebruiken om ook waterstofverwarmingen aan te kunnen leggen in de naastgelegen wijk Erflanden.

De rijkssubsidie van 4,4 miljoen euro is in eerste instantie bedoeld om 430 woonhuizen in de woonwijk Erflanden van het aardgas af te koppelen. Twaalf van deze woningen zijn al van het gas af. Daarvoor in de plaats gaan de bewoners gebruikmaken van waterstof. Apparaten zoals gasmeters, cv-ketels, kookplaten en gasleidingen moeten vervangen of gecontroleerd worden. Er wordt een modelwoning aangekocht en omgebouwd op waterstof om bewoners een realistisch beeld te geven.

Waterstof kost voor de consument nog steeds meer dan aardgas. Daarom wordt de subsidie ook gebruikt om bewoners in de meerkosten van de waterstof tegemoet te komen.

Provinciale Staten moeten de waterstofsubsidie nog wel goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit.

