Assen Digitaal doet bijstandsmoeder in huilen uitbarsten

"Ik heb er gisteren eentje afgeleverd bij een vrouw in de bijstand. Ze moest ervan huilen. Of de computer echt voor haar was, vroeg ze. En of ze die mocht houden. Ze kon het bijna niet geloven", glundert initiatiefnemer Dirk Hendrikse.

'Ik wil iets terugdoen'

De oud-Utrechter, die alweer enkele jaren in Assen woont, weet als geen ander hoe het is om weinig tot niks te hebben. "Ik was zelf een tijd dakloos, en ben in Assen goed opgevangen. Dan wil ik ook wat terugdoen, en andere mensen blij maken."

Als geen ander weet Dirk Hendrikse waar je allemaal tegenaan loopt, als je het financieel moeilijk hebt. Geen computer kunnen betalen, is één van die dingen. "Onze overheid verwacht tegenwoordig van iedereen dat ze 'digiwijs' zijn. Alles gebeurt tegenwoordig digitaal, en als je geen computer hebt, ben je dus afhankelijk van anderen. Je gaat naar de bibliotheek, de buren of familie. Maar die hebben dan ook inkijk in je papieren. En dat wil je toch liever niet."

(verhaal gaat verder onder de video)

Harde schijf leegtrekken

Vandaar dat hij het project Assen Digitaal bedacht. Iets wat hij in Utrecht ook al opzette. "Er zijn zat bedrijven en instellingen die op een gegeven moment hun computers vervangen. Die gaan vaak naar de vuilstort, maar je kunt ze ook heel goed hergebruiken. Kwestie van de harde schijf leegtrekken, opnieuw programmeren, en iemand die weinig geld heeft kan er nog heel lang plezier aan beleven."

Bij de juiste mensen

Hendrikse klopte aan bij Vaart Welzijn, dat het project Assen Digitaal verder op de rit bracht. "Want zij zijn de organisatie, die ervoor moet zorgen dat de computers ook op de goede bestemming terechtkomen, bij de juiste mensen."

Via Vaart Welzijn worden de buurtteams in Assen benaderd, die vervolgens bekijken welke buurtbewoners er het meeste baat bij hebben. Die krijgen dan het aanbod dat ze een gereviseerde computer kunnen krijgen. "Helemaal gratis en voor niks, en ook nog met onderhoud door ons erbij. Dus als er iets mis is, dan staan wij ook paraat", zegt Hendrikse.

Computers van AOC Terra

Maar het slagen van Assen Digitaal is wel afhankelijk van bedrijven en instellingen die hun afgeschreven computers voor dit doel willen bestemmen. "Gelukkig zijn die er; de afgelopen week heb ik overuren gedraaid. Ik kreeg een seintje van de conciërge van AOC Terra in Assen, nadat ik een oproepje op Facebook had gezet, dat ik computers zocht. De school bood 27 desktops aan. Prachtig. Zij zien als 'groene' school ook het nut in van hergebruik."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Sebastiaan Tingen sleutelt op de ICT-dagbesteding van Al├ętho graag mee aan de computers voor minima (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Met zoveel computers in één keer, had Dirk Hendrikse ook hulp nodig van meer slimme handjes die oude computers weer helemaal gebruiksklaar kunnen maken. Daarnaast was ook behoefte aan opslagruimte. Daarin bood de ICT-dagbesteding van Alétho in Assen-Oost uitkomst. "Die waren meteen enthousiast en wilden gelukkig meewerken", vertelt de projectleider.

En dus zitten computerfreaks die op de dagbesteding zitten, elke dag zinvol te sleutelen. Zo'n iemand is Sebastiaan Tingen uit Gieten. De computerfanaat kan maar moeilijk aan de bak komen. "Het is momenteel lastig om in deze sector een baan te vinden, maar dit is fantastisch werk om te doen. Het geeft mij structuur en dagritme, en het is ook heel zinvol dat je een computer repareert voor iemand die het hard nodig heeft."

Veel plezier van

Sebastiaan sleutelt aan de hele computer. De harde schijf gaat eruit en wordt compleet gewist. Vervolgens wordt alles weer keurig in elkaar gezet. "Zo ben je elke dag lekker bezig. Aan het einde hoop je dat alles weer werkt, en dat iemand er nog lange tijd veel plezier aan kan beleven", aldus Sebastiaan.

Hendrikse hoopt dat er nog veel meer organisaties in de regio Assen het voorbeeld van AOC Terra volgen. "We werken met een wachtlijst. Want er zijn veel minima die er graag eentje zouden willen. We hebben er inmiddels twaalf klaargemaakt. Er staan nog wat computers op ons te wachten, maar meer is van harte welkom. Kom maar op."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Vrijwilliger Joop Wever is elke computer de baas, dus werkt hij graag mee aan Assen Digitaal (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Dankbaar werk

Ook Assenaar Joop Wever ziet alle computers graag zijn kant op komen. Hij sleutelt als vrijwilliger mee aan Assen Digitaal, en programmeert elke computer, zodat de gebruiker er meteen mee aan de slag kan. "Tot nu toe ben ik de apparatuur nog altijd de baas, ik krijg het allemaal aan de praat, met alles erop en eraan."

Hij vindt het dankbaar werk, en ziet ook hoeveel plezier de medewerkers van Alétho er in hebben. "En als je weet dat je hier mensen blij mee maakt, die het niet zo breed hebben, dan is het mooi om hieraan mee te werken. Ik zie het als een uitdaging, om het telkens weer voor elkaar te krijgen."

Voor initiatiefnemer Dirk Hendrikse is het de laatste tijd bijna een dagtaak geworden, Assen Digitaal. "Het is eigenlijk vrijwilligerswerk. Maar dat is helemaal niet erg, dat ik er zo druk mee ben. Ik word er blij van, alle deelnemers van de dagbesteding bij Alétho zijn blij, en de minima ook. Iedereen blij, daar ga ik voor."