Farmers Defence Force over opkomst boerenprotest: 'Weer overweldigend'

Vicevoorzitter van Farmers Defence Force Jos Ubels is trots op de grote opkomst: "Het is echt super. In de aanloop naar het protest zijn we natuurlijk altijd nieuwsgierig hoe groot de opkomst wordt, maar die is weer overweldigend. Gewoon geniaal."

Eerst stond er een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch op het programma. Op de Koekamp in Den Haag werd een noodkreet van Farmers Defence Force aan een lid van het Kabinet van de Koning aangeboden. Vervolgens reden de boeren door naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam om hun keurmerk 'Farmer Friendly' te presenteren.

Boeren op weg naar Den Haag om te protesteren tegen plannen van het kabinet (Rechten: RTV Drenthe)

Keurmerk 'Farmer Friendly'

Ubels: "Er zijn altijd heel veel keurmerken voor de boer gemaakt. We zouden als boeren aan meer eisen moeten voldoen om een beetje te verdienen aan onze producten."

"Wij vonden dat het eigenlijk wel eens tijd werd dat er wat opgelegd wordt aan de verkopende partij. Dat proberen we met Farmer Friendly te realiseren. Dat de mensen van Nederland en de consumenten in de winkel eindelijk eens boodschappen kunnen kopen waarvan ze weten dat het een goed, Nederlands product is. En waar ook een eerlijke prijs voor betaald is."

Volgens verslaggever Teun van der Velden was de sfeer tijdens het boerenprotest 'gemoedelijk' en 'goed'. Over de hele dag zouden twee aanhoudingen verricht zijn.