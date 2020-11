Meer natuurbranden in Drenthe: hoe gaat het nu in het Mensingebos?

De laatste drie jaar kwamen in Drenthe de meeste natuurbranden voor in de gemeente Emmen (32), gevolgd door de gemeente Midden-Drenthe (17). Daarbij werden naar schatting respectievelijk bijna 5 en bijna 11 hectare natuurgebied verbrand. De gemeente Meppel had het minst last van natuurbranden; daar woedde in de laatste drie jaar één natuurbrand.

De natuurbranden kunnen ontstaan door droogte, maar de belangrijkste oorzaak is volgens Veiligheidsregio IJsselland menselijk handelen, schreef de Stentor. Denk daarbij aan het achterlaten van een stukje glas dat licht reflecteert, een smeulende sigarettenpeuk of opzettelijke brandstichting.

(verhaal gaat verder onder de kaart)

Mensingebos

Een van die natuurgebieden waar een natuurbrand behoorlijk heeft huisgehouden is het Mensingebos in de buurt van Alteveer. Begin april brandde daar ruim 10 hectare natuur af. "Je vraagt je vooral af hoe erg het zal worden, en je wilt weten welk deel van het gebied in brand staat", antwoordt boswachter Roelof Blaauw op de vraag wat hij dacht toen hij hoorde over de brand.

"We weten dat hier delen zijn die heel kwetsbaar en zeldzaam zijn. Ook zijn er populaties van bepaalde dieren die je zeker niet kwijt wilt. Zo zit hier bijvoorbeeld een kleine populatie adders. Zo'n brand kan er dan net voor zorgen dat zo'n populatie verdwijnt", aldus Blaauw. Gelukkig voor het gebied gebeurde dat niet. Na zo'n drie uur blussen had de brandweer de brand onder controle.

Boswachter Roelof Blaauw controleert hoe het Mensingebos er acht maanden na de brand bij ligt:

Tijdens z'n inspectieronde door het natuurgebied is Blaauw blij verrast met wat hij aantreft. "De eerste conclusie is dat het op het eerste gezicht heel erg meevalt. Vooral de heide komt fantastisch terug", aldus de boswachter.

Flora en fauna

Maar uiteraard heeft de brand ook behoorlijk wat schade veroorzaakt. Zo is een flink aantal grove dennen aan de onderkant helemaal zwart geblakerd. Maar volgens Blaauw hoeft dat niet meteen een probleem te zijn voor de ruim honderd jaar oude bomen. "Die kunnen wel een brand hebben. Maar het is wel zo: hoe langer het duurt en hoe heter het wordt, hoe erger. Kijk, deze is bijvoorbeeld nog wel groen van boven, al kan het zijn dat 'ie later alsnog dood zou kunnen gaan."

Volgens Blaauw is de brand vooral een mini-ramp voor de dieren en insecten in het gebied. Honderden tot duizenden insecten overleefden het niet. "Er zitten hier nu wel weer nieuwe hagedissen en hazelwormen. Iedereen denkt dan: de natuur heeft zich hersteld. Maar goed, de andere dieren zijn natuurlijk wel dood."

Veerkrachtig

Het Mensingebos reageert dus behoorlijk veerkrachtig op de brand, tot tevredenheid van boswachter Blaauw. Dat vooral de planten - op enkele soorten mos na - zo snel weer groeien komt volgens hem door de voedingsstoffen uit de as.

"Dat is onder andere omgezet naar mineralen waar planten belang bij hebben. En ook een aantal grassen heeft diepe wortels en die zijn taai, die verbranden niet echt", aldus Blaauw. "Maar goed", begint hij tot besluit, "het blijft tweeledig, want het dierenleven krijgt een enorme knauw. Dus hersteld? Ja. Maar dan wel tussen haakjes."