Emmen één van de minst sportieve gemeenten van Nederland

In de Atlas wordt de gemeentelijke sportindex geïntroduceerd. Deze index is ontwikkeld in samenwerking met de Academie Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hierin wordt het sportaanbod en de sportdeelname per gemeente weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen sporten die in verenigingsverband plaatsvinden en individuele sporten.

Emmen is de enige Drentse gemeente in het onderzoek. Amersfoort staat op de eerste plaats. Volgens de onderzoekers wordt er opvallend veel in het oosten van het land gesport.