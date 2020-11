KNVB-directeur: 'Het is 2 voor 12 voor het amateurvoetbal'

KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee heeft teleurgesteld gereageerd op de lichte versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet. Er mag weer gezamenlijk op 1,5 meter van elkaar door vier personen worden gesport, in plaats van twee, maar het verbod op trainen in een groter groepsverband en ook het spelen van onderlinge oefenwedstrijden blijft voor volwassenen nog altijd van kracht.

Volgens Van der Zee is het inmiddels "2 voor 12" voor het amateurvoetbal. "Dit is toch een beetje alsof je na 90 minuten een overwinning uit het vuur sleept, maar de wedstrijd bij het laatste fluitsignaal ongeldig wordt verklaard", betoogt hij in een korte reactie op Twitter. "Ondanks al het werk en al het wachten staan we met lege handen. Overal wordt opgeschakeld, maar het voetbal mag alleen van twee naar vier personen op een veld trainen. Voor een teamsport is dat een stap van niets naar bijna niets."

Concept

Van der Zee presenteerde bijna twee weken geleden namens de KNVB nog een plan om amateurvoetbal mogelijk te maken in coronatijd. In dit concept wordt onder meer rekening gehouden met een herstart van de competities half januari. Tot die tijd wil de KNVB graag dat de clubs in groepen tot wel dertig man op een groot voetbalveld kunnen trainen en spelen.

Van der Zee kondigde voor volgende week een gesprek aan met minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) om "naar oplossingen te kijken" voor het amateurvoetbal. Nog deze week praten vertegenwoordigers van vier sportbonden met een aantal topambtenaren van het ministerie van VWS over een mogelijke hervatting van de topcompetities, naast het betaalde voetbal.