FB Oranjewoud hoopt nog steeds op geld van het Rijk voor vliegveld Eelde

FB Oranjewoud, een stichting die de noordelijke economie wil bevorderen, heeft voor 1 euro, 26 procent van de aandelen van de luchthaven overgenomen van de stad Groningen.

Onzeker

De toekomst van Groningen Airport Eelde is onzeker. De luchthaven heeft jaarlijks 6 tot 8 miljoen euro nodig van het Rijk voor onderhoud en beheer. Minister Van Nieuwenhuizen liet onlangs in antwoord op Kamervragen weten vooralsnog niets te voelen voor zo'n structurele Rijksbijdrage. "Ik denk dat wij ervoor moeten zorgen dat we de komende twee jaar goed doorkomen", zegt Volkers.

"Er komt straks een nieuwe minister. De ambtelijke top heeft al laten doorschemeren dat ze Groningen en Maastricht, allebei luchthavens die niet tot de Schiphol Group behoren, belangrijk vinden als nationale infrastructuur. Ik denk dat we even moeten wachten tot deze minister het dossier rond vliegveld Lelystad heeft afgerond voordat we hier weer over kunnen praten."

"En dan ben ik er eigenlijk van overtuigd dat na de verkiezingen een nieuwe minister gaat zeggen: dit is nationale infrastructuur. Dan komt er hopelijk ook een structurele Rijksbijdrage. Het is een kwestie van tijd, de politieke draai moet gemaakt worden", zegt Volkers.

Overbrugging

Toch zal Groningen Airport Eelde in de tussentijd moeten overleven. Vier jaar geleden hebben de aandeelhouders besloten over een periode van tien jaar, 46 miljoen euro te investeren in de luchthaven. Daarvan is nog zo'n 25 miljoen euro over. "Ik zou het een hele goede oplossing vinden om dat geld te gebruiken ter overbrugging, maar dat is een beslissing die de politiek in Groningen en Drenthe moet nemen."

"Maar ik hoop dat de aandeelhouders zo verstandig zijn om te besluiten dat Groningen Airport Eelde de komende twee jaar open kan blijven. Sluiten is voor mij geen optie. Het is dan net alsof je ergens een brug weghaalt. Het is prachtige infrastructuur, er is veel geld in geïnvesteerd. Er zullen nooit meer luchthavens bijkomen. We zouden met z'n allen in Nederland gek zijn als we Eelde of Maastricht sluiten."

Vergadering

Op 10 december is er een vergadering van de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Assen en Tynaarlo en FB Oranjewoud. Het geld voor de luchthaven zal van de provincies en de gemeenten moeten komen, want FB Oranjewoud heeft bij de overname van de aandelen laten weten geen geld in het vliegveld te willen steken.

"Dat is een overheidstaak en wij zijn een private stichting. Het is infrastructuur, net als een schouwburg of een viaduct. De financiering daarvan hoort bij de overheid thuis. Ik denk dat wij een goede aandeelhouder zijn. Wij hebben gezegd dat we onze contacten en netwerken willen gebruiken om ervoor te zorgen dat er meer activiteiten op het vliegveld komen. Daarnaast zijn wij bereid om te investeren in bedrijven die zich op het vliegveld willen vestigen", geeft de aandeelhouder aan.

Toekomst

Volgens Volkers vinden de eerste gesprekken al plaats met bedrijven en organisaties. "We hebben onder meer gesprekken gevoerd met het UMCG over uitgebreid transport met drones naar de Waddeneilanden. Ook met de ANWB die de traumahelikopter exploiteert, hebben we overleg gevoerd. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met Cirrus, een belangrijk bedrijf op de luchthaven, om te kijken of het mogelijk is om elektrische vliegtuigen vanuit Eelde te laten opereren. Die kunnen ook gebruikt worden voor de KLM Flight Academy. Dat zou veel lawaai schelen."

"Daarnaast vinden we ontwikkelingen op het gebied van drones erg belangrijk", vertelt Volkers. "We hebben alle goedkeuringen om daarmee op Eelde te experimenteren. We hebben gesproken met een bedrijf dat met drones woningen inspecteert. Ook omdat we denken dat dit bedrijf een belangrijke rol kan spelen bij het opnemen van de aardbevingsschade in Groningen." Bovendien zijn er ambities om voor een deel een experimentele luchthaven te worden.

"We kunnen dat dan samen met de Rijksuniversiteit, hbo- en mbo-instellingen koppelen aan het onderwijs. En dat allemaal naast de grote vliegtuigen die ook weer naar Eelde zullen komen. Op deze manier zijn we bezig om de directie te helpen meer poten onder het tafeltje Groningen Airport Eelde te krijgen."

Aandelen

Na de stad Groningen wil ook de gemeente Assen van de aandelen van Groningen Airport Eelde af. Assen heeft tien procent van de aandelen. FB Oranjewoud liet eerder weten voor deze aandelen interesse te hebben. Maar dat is nu anders.

"We hebben er een sterke voorkeur voor dat de aandeelhoudersverhoudingen niet worden verstoord en dat de aandelen van Assen onder de zittende aandeelhouders worden verdeeld. Wij zouden groot aandeelhouder worden als wij de tien procent van Assen zouden overnemen en dat willen we niet. De aandelen zijn voor ons economisch niet van belang, het gaat ons om de infrastructuur. Het is nationale infrastructuur en daarom hoort een meerderheid van de aandelen in handen te zijn van overheden."

De luchthaven zelf schreef in de toekomstvisie het liefst terug te willen naar drie aanhouders. Voorzitter Leendert Klaassen van de Raad van Commissarissen zei eerder bij Radio Drenthe dat hij het liefst door zou gaan met de provincies Groningen, Drenthe, maar ook met de provincie Friesland.

"Friesland kan, als ze dat willen, direct de aandelen van ons overnemen. Ook voor het symbolische bedrag van 1 euro. En ook dan zijn wij bereid om door te gaan met onze inspanningen om Groningen Airport Eelde een goede toekomst te geven", zegt Volkers. "Ik zou het heel mooi vinden als de provincie Friesland zou instappen omdat het Noordelijke infrastructuur is, niet alleen voor Groningen en Drenthe."