Sinterklaasvereniging geblokkeerd door Facebook om donkere piet

Sinterklaasvereniging 'Het grote boek van Sinterklaas' verzorgt ieder jaar de intocht van de goedheiligman in de wijk Krakeel in Hoogeveen. Dit jaar is daar een streep door gezet vanwege het coronavirus.

Het alternatief is een live-uitzending via verschillende online kanalen, waaronder Facebook. Om het een en ander aan te jagen, zette de vereniging een promovideo online waarin roetveegpieten een rol spelen. Doordat ook Leonardo door het beeld danst, wordt de video meteen verwijderd.

'Meteen een oordeel'

De hoofdpersoon zelf baalt van de situatie: "Ik vind het verre van fatsoenlijk. Er wordt meteen een oordeel over gegeven. Blijkbaar kunnen donkere personen volgens Facebook geen piet zijn." Van Lenthe is geboren in Brazilië en als baby naar Nederland gekomen. Hij ziet het probleem niet en is met de traditie opgegroeid: "Als kind droomde ik er zelfs van om op de pietenschool te zitten. Nu ik ieder jaar zwarte piet mag spelen, kan ik zeggen dat ik dat een soort van bereikt heb."

Dat zwarte piet in verband wordt gebracht met racisme, steekt hem: "Als kind ben ik wel voor van alles en nog wat uitgemaakt, maar ik heb racisme nooit echt op deze manier ervaren." Het gaat volgens hem niet om het uiterlijk van zwarte piet: "Het is een figuur op zich. Ik zie het als een echte kindervriend, net als Sinterklaas. Iemand die er voor de kinderen is."

'Frustrerend'

"Als vereniging hebben we al 40 tot 50 procent in moeten leveren. Je kiest er dan voor om alles in te zetten op een online platform en dat wordt nu door Facebook naar een nulpunt gebracht. Dat is erg frustrerend", vertelt penningmeester Jeroen van Gelder van de vereniging. "We hebben al berichten gestuurd naar Facebook, maar daarop krijgen we alleen een standaardantwoord van de klantenservice en dat is alweer een week geleden."

Waar ligt de grens? Dat is de hamvraag. Van Lenthe vindt het lastig: "Wij staan open voor alternatieven, maar snappen al die heisa niet. Er wordt vooral veel over gesproken, maar echte oplossingen worden niet echt aangedragen. Het is nooit goed."