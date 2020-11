Blijdschap bij dierentuin en bioscoop, maar teleurstelling bij horeca

Nadat het nieuws over de heropening bekend werd, stroomden de reacties op de sociale media van de dierentuin binnen. "Mensen geven aan dat ze gaan reserveren en plannen direct een dagje uit. Dat is fijn om te merken", stelt Wijshake. De dierentuin had enkele dagen voor de tijdelijke sluiting net een backstageroute geopend. "Fijn dat mensen daar weer gebruik van kunnen maken."

De horeca blijft gesloten, wel mogen de takeaways ditmaal gewoon worden gebruikt. Eind oktober ontstond hierover onduidelijkheid, toen Wildlands de noodverordening negeerde. "We hebben goed contact met de Veiligheidsregio. Fijn dat mensen nu een kopje koffie of een patatje kunnen afhalen." Bezoekers moeten wel van tevoren reserveren en een tijdvak aangeven.

'Geen illusies'

Frans Einhaus van bioscoopzaal Astra in Klazienaveen is blij dat hij de deuren weer kan openen, maar maakt zich geen illusies. "Dit is niet voldoende om er wat aan over te houden." In een zaal mogen maximaal dertig mensen zitten. Voor Astra betekent dit, dat 60 van de 236 beschikbare stoelen bezet kunnen worden. "Dan weet jij wel genoeg, maar we mogen open en dan vind ik dat je ook open moet zijn. Er zijn op het moment al zo weinig uitjes", vindt Einhaus.

De bioscoop mag weliswaar weer open, maar van een uitgebreid filmaanbod is nog geen sprake. Zo is bijvoorbeeld de première van de nieuwe James Bond-film opnieuw uitgesteld. "Op diverse plekken in de wereld laait het virus weer op. Dat betekent ook dat films worden verschoven", is Einhaus realistisch. "Gelukkig gaat de grote Nederlandse film 'Slag om de Schelde' wel door, die gepland staat rondom Kerst."

Ondanks de zware periode houdt Einhaus vertrouwen in de toekomst. "We komen de tijd wel door, maar hiervoor gebruik je je buffer en reserves liever niet. Het wordt zo een duurbetaalde vakantie."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Bitter en Zoet in Veenhuizen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Horeca wil duidelijkheid

Voor de horeca verandert er voorlopig niets; cafés en restaurants zijn en blijven gesloten. Drenthe horecaondernemers hopen wel dat er snel wat meer perspectief komt. "We hopen op versoepeling richting de kerstdagen, al hebben we niet de illusie dat we dit jaar nog opengaan", zegt Mark Schonewille, eigenaar van grand café Marron in Hoogeveen.

Volgens Ton Duivenvoorde van Van der Valk Emmen is het vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt. "Nee is ook een antwoord", doelt hij op het eventueel open kunnen halverwege december. "Maar dat moeten we dan wel eind november, begin december weten als sector. Er is waarschijnlijk niet genoeg besef hoeveel organisatie daar achter weg komt." Hotelgasten zijn nog wel welkom en moeten ook kunnen dineren, vindt Duivenvoorde, die ook betrokken is bij de Emmer afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Misschien met wat extra restricties. Het is wachten op meneer Rutte."

Pedro Klooster van de Huiskamer van Ansen heeft normaal gesproken 800 gasten tijdens de kerstdagen. Hij wacht de persconferenties van het kabinet niet af en mikt erop 22 januari weer open te kunnen. Tot die tijd blijft hij met zijn medewerkers de takeaway doen. "Wij wachten het definitieve besluit niet af. Als er versoepeling komt, dan heb ik twee weken de tijd. Dat kan ik niet maken ten opzichte van mijn personeel. Voor de inkoop is zo'n korte periode ook lastig. Het is een halfzacht besluit van Rutte. Dan moeten we maar een eigen lijn trekken."

Bezorgen loopt minder goed

Ondertussen merken ze bij de Huiskamer dat het bezorgen van de maaltijden minder goed loopt dan tijdens de eerste gedeeltelijke lockdown in het voorjaar. "Iedereen doet dat nu", stelt Klooster. "Wel hebben we een speciaal menu samengesteld dat we mooi verpakken in recyclebare verpakking." Schonewille van Marron in Hoogeveen is ook eigenaar van La Brochette. Dat restaurant start volgend week met een zogeheten wereldbox. "Lekkere stoofpotjes, Thaise kip, met allerlei gerechtjes erbij in een box."

Voor Rik Dortmond, eigenaar Bitter & Zoet in Veenhuizen, verandert er niet zoveel. "We mochten al open voor hotelgasten en dat blijft zo. Wat nog wel onduidelijk is, is of er na 20.00 uur nu ook alcohol mag worden geschonken. Bij de vorige persconferentie is gezegd: geen verkoop en nuttigen van alcohol na 20.00 uur. Nu is alleen gezegd: geen verkoop." Dortmond wacht af wat KHN daarover zegt. "We houden ons strikt aan de regels. We hebben geluk dat we een hotel-restaurant zijn."

Met de feestdagen is Bitter & Zoet volgeboekt. "Boekingen gaan sneller dan anders. We hebben minder plaatsen, dus mensen boeken eerder. We hebben natuurlijk wel inkomstenderving, omdat we overdag niet open zijn voor koffie en lunch. En ook de vergaderzalen blijven gesloten. Als je alleen een restaurant hebt, dan heb je helemaal pech."