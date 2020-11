Steun voor voedselbanken: 'We kunnen het geld goed gebruiken'

Door de coronacrisis verwacht het kabinet dat steeds meer mensen de voedselbank gaan bezoeken. Daarnaast stokt de aanvoer van voedsel vanuit de supermarkten.

Extra steun

"Natuurlijk zijn we blij met dit nieuws", zegt Aaltje Pol van voedselbank Hart van Drenthe. De organisatie heeft uitgiftepunten in de gemeenten Aa & Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Of deze locaties ook gebruik kunnen maken van het bedrag, is nog onbekend.

"We krijgen gelukkig al geld vanuit het zogeheten calamiteitenfonds. Die extra steun is er al. Hoe het geld dat nu vrijkomt verdeeld gaat worden, is nog niet duidelijk", zegt Pol.

Ze merkt nog geen enorme toeloop bij de voedselbank door de coronacrisis: "Die groei merken wij vooralsnog niet. Het zou kunnen dat mensen ons mijden, omdat zij zich schamen en dan wordt er eerst een beroep gedaan op familie en vrienden voor hulp. Het is alleen belangrijk dat mensen weten dat we bestaan, omdat verwacht wordt dat het aantal klanten in de toekomst nog wel gaat toenemen."

Dat kan weer voor problemen zorgen, omdat de levering van het aantal producten afneemt. "Daarbij gaat het vooral om gezond en vers eten, dat binnen de schijf van vijf valt. Als dat voedsel niet meer aangeleverd wordt, moeten we het zelf inkopen en dat zorgt voor extra kosten."

Moet niet langer doorgaan

Ook Tonie Mulder, voorzitter van de Voedselbank Zuidwest Drenthe, is blij met het extra geld. Hij weet niet of het bedrag vanuit het fonds genoeg is. "Dat is nattevingerwerk. Bij ons neemt het aantal klanten namelijk toe, en de landelijke organisatie van de voedselbank houdt rekening met een groei van vijftig procent volgend jaar."

Daarnaast neemt het aanbod van producten bij de afgiftepunten in Meppel, Havelte en Hoogeveen ook af. "Bijna alle supermarkten willen voedselverspilling tegengaan. Producten die nog net binnen de houdbaarheidsdatum vallen, worden tegen lagere prijzen verkocht en komen niet bij de voedselbank terecht."

"Dat is begrijpelijk, maar voor ons natuurlijk erg jammer." Het afgiftepunt in Meppel heeft zelf nog geen extra producten moeten inkopen. "Maar dat gaat wel gebeuren als de situatie zo blijft. Dit moet niet nog een half jaar doorgaan, want dan zijn we door onze voorraden heen. We kunnen een beetje extra geld dus goed gebruiken."

Meer mensen bedienen

Ook in Hoogeveen heeft de voedselbank gehoord van de miljoenen die vrijkomen. "We hebben geen idee of wij daar aanspraak op kunnen maken", zegt Henk Brouwer. Volgens hem komen er dit jaar tien procent meer klanten op de locatie in Hoogeveen dan in 2019. "Daarnaast wordt er door de leveranciers minder aangeleverd."

Ook zit zijn locatie met een erg wisselvallig aanbod. "De ene keer zijn de groenten en het brood niet aan te slepen, terwijl we op een ander moment een tekort hebben." Bovendien bestaat er op momenten een tekort aan voedzaam voedsel. "Dat moeten wij dan ook zelfstandig inkopen, in plaats dat we het aangeboden krijgen. Bij sommige supermarkten hoeven we zelfs niet eens meer te komen."

Volgens Brouwer kunnen nog veel meer mensen aanspraak maken op de voedselbank. "We kunnen veel meer mensen bedienen." Waarom niet meer mensen langskomen, kan bepaalde oorzaken hebben. "Het zou inderdaad een vorm van schaamte kunnen zijn, maar dat weet ik niet zeker." Wel staat vast dat een bezoek aan de voedselbank voor velen een te hoge drempel is", sluit Brouwer af.

