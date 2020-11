MHBOS: Ludie Hulshof nog altijd de man van de PIK-peptalk

Normaal gesproken hield Hulshof nooit een peptalk. Voor de belangrijke wedstrijd tegen concurrent Buinen veranderde dat. Buinerveen had nog nul punten in de Vijfde Klasse F en hoopte tegen aartsrivaal Buinen de eerste zege te pakken. "Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe vroeg of hij met een cameraman in de kleedkamer mocht filmen. En of ik ook nog wat wilde zeggen tegen de spelers. Bij clubs als Ajax hebben ze het over TIPS en TOPS. Toen dacht ik: in de Vijfde Klasse gaat het vaak om plezier en karakter. En toen schoot het ineens te binnen: PIK."

De peptalk had niet het gewenste resultaat. Buinerveen verloor maar liefst met 6-0 van Buinen en moest haar wonden likken. "Laten we het erop houden dat de keeper niet zijn beste dag had", zegt Hulshof. Maar dinsdag op de training ging het al lang niet meer om de smadelijke nederlaag. "Op school waar ik conciërge ben, ging het er gelijk over. Mijn peptalk stond namelijk op Dumpert (populaire website waar filmpjes worden geplaatst, red). Het stukje is meer dan 50 duizend keer bekeken. En ik zei op school voor de grap: de PIK T-shirts en de onderbroekjes worden al gedrukt. Maar toen ik dinsdagavond op de training kwam, waren de T-shirts al gedrukt" lacht Hulshof.

Hij wordt nog steeds herkend als hij bijvoorbeeld boodschappen gaat doen. Laatst was ik in Weiteveen. Dan is het vrij snel: Hee Pik! Het blijft je toch achtervolgen", vertelt Hulshof. Nog steeds kan hij er erg om lachen. Nog steeds laat hij shirtjes met PIK drukken, bijvoorbeeld voor de jeugd van De Treffer ' 16. "Het gaat in het voetbal toch om Plezier, inzet en karakter? Dat is het belangrijkste. Dat moeten wij niet vergeten."

