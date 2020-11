Natuurfilmers Henk en Janetta Bos richten lens op Herenboeren Assen

Al een paar dagen stonden ze voor dag en dauw op, om op de nog groene graslanden bij Rhee te filmen. Want alles wat met het project Herenboeren Assen heeft te maken, komt op camera. Natuurfilmers Henk en Janetta Bos gaan namelijk een bioscoopfilm maken over de nieuwe, duurzame boerencoöperatie, die 240 huishoudens bij Rhee stichten.

De inrichting van Hof van Rhee gebeurt op twintig hectare grasland aan de zuidkant van het gehucht bij Assen-Noord. Volgend jaar moet de coöperatie voldoende groente, fruit, vlees en eieren leveren voor 500 monden.

Stichting Herenboeren Assen heeft het filmersechtpaar Bos een tijdje geleden al benaderd voor de bioscoopfilm. "Als Herenboeren willen wij graag dat zoveel mogelijk mensen zien en horen van ons initiatief. Met zo'n film bereik je natuurlijk een breed bioscooppubliek."

Vier jaar volgen met camera

Bedoeling is dat Henk en Janetta Bos het project vier jaar lang volgen met hun camera. Ze willen laten zien wat de invloed is van het duurzame landbouwproject op de flora en fauna in het gebied. "We zien hier nu telkens een torenvlak boven het grasland hangen", vertelt Henk. "Maar wat doet die straks, als dit geen grasland meer is, maar een veld vol groentes", vraagt hij zich af. "En wat voor planten komen hier verder te staan, en welke dieren komen erop af. Dat willen we laten zien. Hoe duurzame landbouw en natuur dichter bij elkaar komen op deze plek."

Ook brengen ze verschillende personen in beeld die bij Herenboeren een rol spelen, onder wie coöperatieboer Henk Boer die namens de leden de boerenhoeve runt. De Bossen hebben hun sporen wel verdiend, als het gaat om bioscoopfilms. Met succes hebben ze twee Drentse natuurfilms gemaakt, die beide in de bioscoop waren te zien. In 2016 Wildernis in Drenthe, en begin dit jaar ging Habitat in première, een film over het Nationaal Park Drentsche Aa. Daar werkten ze drie jaar aan.

Tonnen nodig voor film

Het paar was alweer begonnen aan een nieuwe natuurfilm, daar komt Herenboeren nu bij. "Maar", zeggen Henk en Janetta meteen, als ze deze week bjij Rhee op de zwarte akker staan te filmen waar witte klaver ingezaaid wordt: "Eigenlijk staan we hier officieel nog in eigen tijd, met het risico dat er uiteindelijk niet betaald wordt. Want financieel heeft Herenboeren Assen het geld nog niet rond. Ze moeten nog op zoek naar fondsen en subsidiegevers, om de film ook daadwerkelijk te kunnen laten maken."

Er is tonnen nodig, voor het filmproject, zo zegt George Kruizberg van Herenboeren. Daarom willen ze over een paar weken met een crowdfundingsactie beginnen. "Eerst moeten we nog wat formele dingen regelen, zodat we met onze stichting ook fondsen en subsidies kunnen aanvragen. Maar dan gaan we echt los, met crowdfunding."

Herenboeren Assen hoopt met de film de mensen te inspireren die nog ver weg staan van duurzame landbouw. Behalve als bioscoopfilm, zal de film ook gebruikt worden als promotie voor Herenboeren Nederland en andere duurzame landbouwinitiatieven. Ook moet de film kunnen draaien op scholen, in wijkcentra, filmhuizen, theaters en bij verenigingen.

Uitdagende reis

Henk en Janetta Bos vinden het als natuurfilmers 'een enorme uitdaging' om het project zo lang te volgen. "Om deze bijzondere film te realiseren moeten we constant bovenop alle gebeurtenissen zitten. En dat zullen er zonder twijfel ontelbare zijn. Het moet volgens ons ook een film worden die geschikt is voor het hele gezin."

Het duo ziet het als een uitdaging, om de klus te draaien. "Herenboeren Assen is gestart met een bijzonder avontuur, op weg naar een veelbelovende toekomst. Als filmmakers willen wij niets liever dan deze uitdagende reis, met al haar ups en downs, vastleggen."

Lees ook: