Zuidwest-Drenthe wil aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen

Nu zit ze in de zogeheten trajectklas van scholengemeenschap Stad en Esch. Daarin krijgt ze in kleine groepen les - in combinatie met een stage - om uiteindelijk toch met een startkwalificatie aan de slag te gaan. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo2-diploma.

Arbeidsplek

Het is een van de middelen waarmee de regio Zuidwest-Drenthe vroegtijdige schoolverlaters hulp wil bieden. Met het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) hebben de vier gemeentes een programma ontwikkeld voor de komende vier jaar.

"Daarbij is het naar school gaan niet een doel op zich", legt wethouder Hilda Mulder van De Wolden uit. "Waar het ons om gaat, is dat je een duurzame arbeidsplek krijgt, waar je geld kan verdienen en op die manier kan bijdragen aan de maatschappij. We willen voorkomen dat schoolverlaters zonder diploma thuis komen te zitten."

Gebrek aan motivatie

Het programma is ontwikkeld in opdracht van het Rijk en geldt voor alle gemeenten in Nederland. In het vorige schooljaar viel landelijk 5,4 procent vroegtijdig af. In Zuidwest-Drenthe is dat 4,5 procent. De voornaamste redenen zijn psychosociale problemen of een gebrek aan motivatie. Ook gaan veel schoolverlaters al aan het werk, terwijl ze nog geen diploma hebben.

"Op de korte termijn lijkt dat aantrekkelijk", vertelt wethouder Mulder. "Je wordt verleid door het geld. Maar op de langere termijn blijkt dat niet genoeg om bijvoorbeeld een gezin te onderhouden."

Leerplichtambtenaar

Een rol is ook weggelegd voor de leerplichtambtenaar, die nog vaak kampt met het beeld van strenge handhaver. Mulder wil samen met de scholen dat beeld bijschaven. "We willen een nauwere samenwerking met hen. Daar valt winst te behalen."

Voor uitgevallen jongeren die nog minderjarig zijn en niet terug kunnen naar het reguliere onderwijs, komt het programma met een tussenoplossing. In Hoogeveen komen die jongeren bijvoorbeeld terecht in een loopbaanklas. Daarin krijgt een leerling een dagritme en gaat diegene een paar dagen per week stagelopen. Deze loopbaan- en trajectklassen werken met verschillende niveaus.

Popzangeres

En die aanpak werkt. Door kleinere klassen en meer aandacht hebben de meeste leerlingen na een jaar al een diploma. "Het is maatwerk, dat vind ik fijn", zegt Elaysha. "Ik doe er iets langer over dan de gemiddelde leerling, maar uiteindelijk hoop ik ook met een certificaat van school te gaan. Mijn droom is uiteindelijk om op het podium staan en popzangeres worden."