'Jan B. wilde een miljoen euro verdienen aan cokehandel in zijn manege'

Volgens het Openbaar Ministerie wist Jan B. wel degelijk dat in zijn manege in Nijeveen drugs werden geproduceerd. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een pro-formazitting in Amsterdam. De cocaïnewasserij werd op 7 augustus opgerold en kon dagelijks voor 6 miljoen euro aan cocaïne wassen. B. zou zelf 1 miljoen euro hebben willen verdienen aan de handel.

Jan B. verhuurde de manege waarin de cocaïnewasserij werd gevonden. Hij heeft daar volgens het OM 8.000 euro voor gekregen. Volgens B. verhuurde hij de loods aan een paar nette jonge jongens die de loods wilden huren voor de computerexport. Zij hebben de loods verbouwd en hij zou ze nooit meer hebben gezien. Volgens het OM heeft de manegehouder wel boilers en magnetrons gezien in de loods, maar had hij nog geen argwaan. Maar later zou hij te horen hebben gekregen dat het om handel in poeder zou gaan. Toen kreeg B. volgens het OM ook het vermoeden dat het niet goed zat.

'Hij wist er van"

Het OM baseert zich op opgenomen telefoongesprekken. "Hij wist begin juli al dat er niets niet goed zat", aldus het OM. "Op 7 juli spreekt hij met een andere verdachte over het aanpassen van de omschrijving van de betalingen. Ook neemt hij contact op met een bedrijf over hydrauliekspullen, koppelingen, slangen, water met wasrommel en packingen tot tweehonderd graden." Dat heeft volgens het OM weinig te maken met computerexport.

Uit de telefoongegevens blijkt dat B. eind juli een gesprek heeft gehad met de 'grote baas'. "Hij heeft het over het lopen met een pistool, aangeven bij de politie en het geluidloos draaien en aansluiten van ketels voor warme olie." Twee dagen later belt hij volgens het OM naar een kennis. "Hij zegt dan dat hij zoveel mogelijk wil pakken en noemt een bedrag van 1 miljoen euro. Ook vertelt hij meer over wat er in de loods gebeurt en hoeveel de mannen verdienen."

Grootst laboratorium van Nederland

Het OM spreekt van de grootste cocaïnewasserij ooit. Dagelijks kon er 150 tot 200 kilo coke gewassen worden. Er werden geen drugs geproduceerd - want die zijn er al - maar juist uit producten gehaald, zoals kleding of shampoo. In Nijeveen zat de cocaïne verstopt in houtskool.

Over een heel jaar zou de opbrengst ruim 2 miljard euro zijn. Uit een rapport van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) blijkt dat het gaat om een zeer professioneel ingericht laboratorium voor de productie van cocaïne op grote schaal. Toen de vijftien verdachten werden aangehouden op 7 augustus was het lab in werking.

Jan B. en zijn advocaat Xander Sijmons waren vandaag niet aanwezig bij de pro-forma zitting.

Lees ook: