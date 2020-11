Djammen: 25 jaar SKIK, live op zien best

Vorige week en ook deze week is in Djammen een compilatie te zien van de ode aan de Drentse rockband.

Mr. Pim Pomsy

Maak van Skik maar eens hiphop. Dat valt niet mee. Toch is het Mr. Pim Pomsy (Pim van der Wardt) en zijn gevolg, bestaande uit producer MILKTRAY en toetsenist Mr. Skolnick, gelukt. Het ballad-achtige 'As ik joe niet had' is door het drietal omgetoverd in een flitsend rapnummer met een razendsnelle tekst. Nu was het de opdracht om twee nummers te maken, maar het werden iets meer. "We hebben eigenlijk vier tracks gemaakt die heel erg uiteen lopen", vertelt Pim. "Ik heb wel met het Drents gespeeld, want het leek me leuk om daar iets mee te doen, ook al praat ik zelf niet echt Drents, als Drent. Maar we hebben een track gemaakt waarin ik dat wel doe." De vier nummers worden waarschijnlijk gebundeld en uitgebracht in de vorm van een EP.

CYNN

De one-woman-act van CYNN, oftewel Cynthia Weiss, valt of staat bij haar loop pedal. Dat is een voetpedaal dat het mogelijk maakt om in je eentje meerdere instrumenten te spelen. Geen gemakkelijke opgave, om de nummers van Skik op die manier te vertolken. In haar geval 'Ben d'r flauw van' en de punkrockkraker 'Klotenweer'. "Bij dit liedje had ik zelf meteen een idee waar ik naar toe wilde", vertelt CYNN enthousiast. Omdat ze in het Engels zingt, heeft het nummer ook een Engelse titel gekregen: 'I hate the fucking weather'. Even wennen, want CYNN vloekte nooit eerder in haar nummer. "Het was toch wel even lekker", lacht ze.

TAMAR

De 36-jarige singer-songwriter uit de kop van Drenthe heeft het eerste en het laatste nummer van de plaat voor haar rekening genomen; 'Ik heb wel eens zo'n dag' en 'Naor huus'. Dat laatste heeft Tamar vertaald in 'Naar huis', want Drents is net een stap te ver. Zoals Skik het nummer bracht, lag haar niet. "Ik ben toch wat mijmerender en dromeriger misschien", glimlacht Tamar. "Ik vond het leuk om het om te vormen naar iets wat ik zelf ook zou kunnen zingen." En dat heeft ze gedaan. "Ik hoop echt dat het het liedje eer aan doet. Het originele liedje." Ze is in ieder geval niet ontevreden over het resultaat.