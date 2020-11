Emmen krijgt geen toestemming voor proef met energie uit Duitsland

Nederland mag alleen stroom uitwisselen met het buitenland via het hoogspanningsnetwerk, maar door overcapaciteit op dat netwerk is dat niet mogelijk. Het netwerk onder de grond biedt een oplossing, maar volgens de huidige regels mag dat niet. De grensgemeenten Emmen, Kerkrade en Losser hebben een verzoek ingediend bij Wiebes of zij een proef mogen starten om dit wel mogelijk te maken.

De minister heeft gereageerd op Kamervragen hierover en gaat de regels niet aanpassen. "Het is niet noodzakelijk", is zijn mening. "Het voorstel om grensoverschrijdend elektriciteit uit te wisselen op middenspanning is in strijd met hoe het Europese energiesysteem is ingericht", aldus Wiebes in zijn antwoord aan de Kamer.

