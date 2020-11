Taakstraf voor wegnemen 17 vrachtwagensleutels in Kampen en autokraak in Beilen

Een 40-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland moet voor een inbraak in een transportbedrijf in Kampen en een autokraak in Beilen een taakstraf van 100 uur uitvoeren. De man kreeg de straf ook omdat hij 1750 euro stal van zijn ex-vriendin in Emmer-Compascuum.

De man reed op 6 december 2019 met zijn broer en buurman in zijn auto naar het bedrijf in Kampen. Hij had daar gewerkt en wilde nog wat spullen halen die in een vrachtwagen lagen. De man had nog een toegangssleutel en kwam zonder problemen binnen. Daar brak hij een sleutelkastje open. Hij nam de inhoud, 17 sleutels, mee. Toen de man weer in zijn auto stapte werd hij door een medewerker aangesproken. "Wat doe je hier", zou die hebben gezegd. De medewerker kreeg geen antwoord. De auto reed op hoge snelheid weg.

Oranje jas

Een vrachtwagenchauffeur van het bedrijf, die net met zijn wagen het terrein af was gereden, kreeg een telefoontje. Of hij drie mannen in een auto had gezien, waarvan één met een opvallende oranje jas. De chauffeur reed een fastfoodrestaurant voorbij en zag binnen drie mannen zitten, waarvan eentje in een oranje jas. De politie werd gebeld. De drie in het restaurant waren de 40-jarige man uit Steenwijkerland, zijn broer en een buurman.

ANWB-pas

De mannen waren door een taxi gebracht, zeiden ze tegen de agenten. De 40-jarige had zijn autosleutels op zak. De wagen stond op de parkeerplaats. In het dashboardkastje vonden de agenten de 17 vrachtwagensleutels. De agenten vonden ook een portemonnee die uit een auto op een parkeerplaats in Beilen was gestolen. De 40-jarige had een ANWB-pasje van dat slachtoffer op zak. Hij had dat toevallig ergens opgeraapt, in de veronderstelling dat dat zijn pinpas was, verklaarde hij.

Weer op het rechte pad

De rechter geloofde zijn verhalen niet. "Ik vind dit best een gek verhaal", zei ze op zitting. Bovendien verklaarden de broer en buurman beiden bij de politie dat zij in Beilen tijdens het plassen zagen hoe de 40-jarige met een hamer een ruit van een auto insloeg. De officier van justitie eiste een werkstraf van 150 uur. De rechter hield er meer rekening mee dat de verdachte op het rechte pad was en alcohol had afgezworen. Wel moet de man zijn ex het gestolen geldbedrag van 1750 euro terugbetalen.