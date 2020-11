'Inwoners moeten beter worden meegenomen in nieuwbouwplannen Peize-Zuid'

Er komen te veel woningen in Peize-Zuid en in deze nieuwbouwplannen van de gemeente Noordenveld worden inwoners lang niet altijd goed meegenomen. Dat vinden twee inwoners van het dorp.

Hoewel er al jaren wordt gesproken over een nieuwe woonwijk in Peize-Zuid, laat de uitvoering op zich wachten. Vanavond werd er gesproken over de grondkosten van het gebied. Toch namen twee inwoners, de heren Vochteloo en Mastenbroek, vanavond gebruik van hun recht om in te spreken in de gemeenteraad. Beide heren zeggen niet tegen woningbouw te zijn, maar dat er ongeveer 130 woningen worden gebouwd is voor Peize-Zuid te veel.

Vochteloo en Mastenbroek wijzen de gemeenteraad en het college erop dat het inwoneraantal in de gemeente Noordenveld de afgelopen jaren is afgenomen. Ze vragen zich af of er dan wel zoveel huizen gebouwd moeten worden.

Communicatie

Daarnaast zijn de heren niet tevreden over het proces waarmee inwoners worden meegenomen door de gemeente. Inwoners worden buiten spel gezet, meent de heer Vochteloo. Mastenbroek: "Jullie zeggen dat de bewoners positief zijn over de plannen, maar voor velen is dit niet het geval."

Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) erkent dat hij de inwoners er beter bij had kunnen betrekken. Toch is er een website, worden er nieuwsbrieven verstuurd en zijn er werkgroepen in het leven geroepen om belangstellenden op de hoogte te houden, zo wijst de wethouder aan. Maar ook dat loopt niet helemaal lekker, meent Vochteloo. "De website heb ik gezien, maar dat lijkt meer te zijn bedoeld voor de verkoop van woningen. De nieuwsbrieven heb ik nooit gekregen, terwijl ik me daar wel op heb geabonneerd."

Door het coronavirus heeft de communicatie volgens wethouder Kosters een tijd stilgelegen, maar inmiddels is het op gang gekomen. Ondertussen accepteert een deel van de gemeenteraad de uitnodiging van Vochteloo en Mastenbroek om een kijkje te nemen in het gebied en het verhaal van de inwoners op een ander moment dan tijdens de raadsvergadering te kunnen aanhoren.

Lange adem

Hoe de nieuwbouwplannen voor Peize-Zuid er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. De gemeenteraad neemt 9 december een besluit over de grondkosten. Pas daarna wordt gekeken naar hoe de plannen eruit komen te zien. Ondertussen wordt onderzocht wat er mogelijk is qua woningbouw in Peize-Zuid. Zoals het er nu uitziet komen er 130 woningen, maar bij de bouw moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld beschermde diersoorten in dit gebied en waterafvoer. Dat is één van de redenen dat het zo lang duurt met de plannen.